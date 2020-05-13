Здравоохранение

Коронавирус бьет рекорды: в Волгоградской области 124 заболевших за сутки

Здравоохранение 13.05.2020 11:54
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13.05.2020 11:54


На 6-ое место в России по количеству выявленных случаев коронавируса вышла Волгоградская область за  последние сутки.  В регионе зафиксировано 124 новых факта заболевания, что является рекордным показателем. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные телеграм-канала стопкоронавирус.рф. Всего инфекцию в области подтвердили у 1259 человек.

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