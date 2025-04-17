Робот-хирург приступает к работе в НИИТОН СГМУ

Здоровье 17.04.2025 16:24 Реклама
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17.04.2025 16:24 Реклама
Врачи Саратовского НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ внедряют инновационный робот-ассистент для эндопротезирования коленного сустава.
Это первое подобное устройство в области, которое открывает новые перспективы в проведении высокоточных операций. Роботизированная система Cuvis Joint, используемая специалистами НИИТОН, отличается высокой точностью, позволяя минимизировать риски и обеспечивать наилучшие результаты для пациентов. Система индивидуально планирует операцию, учитывая анатомические особенности каждого человека, что делает лечение максимально эффективным. Кроме того, использование высокотехнологичного помощника позволяет уменьшить размер разрезов и сократить время реабилитации, снижая риск послеоперационных осложнений.
Сотрудники НИИТОН СГМУ уже прошли всестороннюю подготовку по работе с роботом-ассистентом и готовятся проводить операции с его использованием. Этот шаг значительно повысит уровень медицинской помощи, доступной жителям региона.
– Установка робота-ассистента – это важный шаг вперед для нашего института. Это не просто оборудование, это инструмент, который помогает нам лучше заботиться о пациентах, предоставляя им самые современные и эффективные методы лечения. Благодаря этому устройству мы можем не только улучшить исходы операций, но и ускорить процесс восстановления, возвращая людям радость активного образа жизни. Мы уверены, что внедрение этого робота станет новым этапом развития эндопротезирования в нашем институте и откроет путь к еще более передовым технологиям в будущем, – отметил директор НИИТОН Владимир Островский.
Фото: ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России
Реклама. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ИНН 6452006471, erid: F7NfYUJCUneRHydQxgUP
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