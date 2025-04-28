Что положено по ОМС мамам и папам: до и после рождения малыша





Повышение рождаемости и поддержка семьи входят в список национальных целей развития России, а у граждан, планирующих пополнение, появляется все больше возможностей для подготовки и рождения здоровых малышей. О бесплатных опциях, доступных будущим мамам и папам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), рассказывают эксперты страховой медицинской компании «СОГАЗ-Мед».

Здоровая беременность начинается с профилактики

Рождение здорового малыша – серьезное дело, к которому надо подготовиться со всей ответственностью. Оценить репродуктивный статус будущих родителей, обнаружить бессимптомно протекающие и скрытые заболевания, в том числе передающиеся половым путем, поможет репродуктивный скрининг. Пройти его могут граждане в возрасте от 18 до 49 лет в рамках профилактических мероприятий. По полису ОМС это совершенно бесплатно.

Где и как

Будущие мамы должны обратиться в женскую консультацию или кабинет акушера-гинеколога в поликлинике по месту прикрепления, будущие папы – к урологу. Соответствующие обследования могут выполнять и выездные медицинские бригады.

Свяжитесь с медорганизацией, определитесь со временем приема, запишитесь. Не забудьте взять с собой паспорт, полис ОМС.

– Отсутствие в поликлинике возможности для оценки репродуктивного здоровья не должно препятствовать ее проведению. Возникли сложности? Свяжитесь со страховой компанией, оформившей полис ОМС. Вас проконсультируют, окажут содействие, – говорит Павел Васильевич Сёмин, директор Волгоградского филиала компании «СОГАЗ-Мед».

Что входит

Оценка здоровья будущих родителей проходит в два этапа, причем для потенциальных мам и пап они разные. На первом этапе ставят предварительный диагноз, на втором его подтверждают или опровергают.

В числе исследований на первом этапе для женщин: пальпация молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах, и др. Для мужчин – осмотр врачом-урологом, а при его отсутствии – врачом-хирургом, прошедшим соответствующую подготовку. На втором этапе женщинам проводят УЗИ и другие исследования, мужчинам делают спермограмму, берут анализы на инфекции.

По итогам диспансеризации определяют группу здоровья (всего их три), индивидуально консультируют, если требуется – берут на диспансерный учет. В общем, предпринимают меры, чтобы устранить препятствие для пополнения в семье.

Беременность и роды

Бытует мнение, что ведение беременности и роды в частной клинике по контракту – это лучший вариант. Решать, конечно, будущей маме, при этом в рамках полиса обязательного медицинского страхования – и в случае ведения беременности, и при родоразрешении – доступна вся необходимая медицинская помощь, причем в том же объеме, что и по контракту. Так стоит ли платить за то, что по закону положено бесплатно?

Например, на 11-14 и 19-21 неделях для беременных предусмотрен пренатальный УЗИ-скрининг, анализ крови (ХГЧ и РАРР-А) и другие исследования. Что касается родов, то по ОМС женщина, находящаяся в индивидуальном родбоксе, может рожать с партнером. Это может быть муж или мама.

ЭКО по ОМС

При наличии диагностированного бесплодия, если женщина в возрасте до 35 лет не может забеременеть в течение 12 месяцев активной половой жизни, а в возрасте старше 35 лет – в течение полугода, она имеет право получить ЭКО. Как и все вышеперечисленное – бесплатно по полису ОМС.

Возможности подготовки, ведения беременности и родов в рамках системы обязательного медицинского страхования обширны. Чтобы нужные сведения были всегда под рукой, в помощь будущим мамам и папам эксперты страховой компании «СОГАЗ-Мед» создали проект «PRO.Рождение» . Информация удобно сгруппирована по разделам, изложена доступным языком. Беременность должна пройти так, чтобы ее хотелось повторить.

– Гражданам бывает сложно самим разобраться в вопросах ОМС, понять, какие обследования, лечение положены бесплатно. В этом помогут наши сотрудники – страховые медицинские представители. Они проконсультируют, окажут содействие и даже смогут защитить права в досудебном и судебном порядке. Разумеется, бесплатно. Чтобы получить содействие, нужно связаться с нами по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 или через онлайн-чат, форму обращения на сайте, в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (0+). А можно прийти лично, в офис компании, – поясняет Д.В. Толстов, генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед». – поясняет Д.В. Толстов, генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед».

Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 30.07.2024 г. выдана Центральным банком Российской Федерации (Банк России).

Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ИНН 7728170427