Здоровье

Что положено по ОМС мамам и папам: до и после рождения малыша

Здоровье 28.04.2025 12:19 Реклама
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28.04.2025 12:19 Реклама


Повышение рождаемости и поддержка семьи входят в список национальных целей развития России, а у граждан, планирующих пополнение, появляется все больше возможностей для подготовки и рождения здоровых малышей. О бесплатных опциях, доступных будущим мамам и папам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), рассказывают эксперты страховой медицинской компании «СОГАЗ-Мед».
Здоровая беременность начинается с профилактики
Рождение здорового малыша – серьезное дело, к которому надо подготовиться со всей ответственностью. Оценить репродуктивный статус будущих родителей, обнаружить бессимптомно протекающие и скрытые заболевания, в том числе передающиеся половым путем, поможет репродуктивный скрининг. Пройти его могут граждане в возрасте от 18 до 49 лет в рамках профилактических мероприятий. По полису ОМС это совершенно бесплатно.
Где и как
Будущие мамы должны обратиться в женскую консультацию или кабинет акушера-гинеколога в поликлинике по месту прикрепления, будущие папы – к урологу. Соответствующие обследования могут выполнять и выездные медицинские бригады.
Свяжитесь с медорганизацией, определитесь со временем приема, запишитесь. Не забудьте взять с собой паспорт, полис ОМС.
– Отсутствие в поликлинике возможности для оценки репродуктивного здоровья не должно препятствовать ее проведению. Возникли сложности? Свяжитесь со страховой компанией, оформившей полис ОМС. Вас проконсультируют, окажут содействие, – говорит Павел Васильевич Сёмин, директор Волгоградского филиала компании «СОГАЗ-Мед».
Что входит
Оценка здоровья будущих родителей проходит в два этапа, причем для потенциальных мам и пап они разные. На первом этапе ставят предварительный диагноз, на втором его подтверждают или опровергают.
В числе исследований на первом этапе для женщин: пальпация молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах, и др. Для мужчин – осмотр врачом-урологом, а при его отсутствии – врачом-хирургом, прошедшим соответствующую подготовку. На втором этапе женщинам проводят УЗИ и другие исследования, мужчинам делают спермограмму, берут анализы на инфекции.
По итогам диспансеризации определяют группу здоровья (всего их три), индивидуально консультируют, если требуется – берут на диспансерный учет. В общем, предпринимают меры, чтобы устранить препятствие для пополнения в семье.
Беременность и роды
Бытует мнение, что ведение беременности и роды в частной клинике по контракту – это лучший вариант. Решать, конечно, будущей маме, при этом в рамках полиса обязательного медицинского страхования – и в случае ведения беременности, и при родоразрешении – доступна вся необходимая медицинская помощь, причем в том же объеме, что и по контракту. Так стоит ли платить за то, что по закону положено бесплатно?
Например, на 11-14 и 19-21 неделях для беременных предусмотрен пренатальный УЗИ-скрининг, анализ крови (ХГЧ и РАРР-А) и другие исследования. Что касается родов, то по ОМС женщина, находящаяся в индивидуальном родбоксе, может рожать с партнером. Это может быть муж или мама.
ЭКО по ОМС
При наличии диагностированного бесплодия, если женщина в возрасте до 35 лет не может забеременеть в течение 12 месяцев активной половой жизни, а в возрасте старше 35 лет – в течение полугода, она имеет право получить ЭКО. Как и все вышеперечисленное – бесплатно по полису ОМС.
Возможности подготовки, ведения беременности и родов в рамках системы обязательного медицинского страхования обширны. Чтобы нужные сведения были всегда под рукой, в помощь будущим мамам и папам эксперты страховой компании «СОГАЗ-Мед» создали проект «PRO.Рождение». Информация удобно сгруппирована по разделам, изложена доступным языком. Беременность должна пройти так, чтобы ее хотелось повторить.
– Гражданам бывает сложно самим разобраться в вопросах ОМС, понять, какие обследования, лечение положены бесплатно. В этом помогут наши сотрудники – страховые медицинские представители. Они проконсультируют, окажут содействие и даже смогут защитить права в досудебном и судебном порядке. Разумеется, бесплатно. Чтобы получить содействие, нужно связаться с нами по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 или через онлайн-чат, форму обращения на сайте, в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (0+). А можно прийти лично, в офис компании, – поясняет Д.В. Толстов, генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед».
Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 30.07.2024 г. выдана Центральным банком Российской Федерации (Банк России).
Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ИНН 7728170427

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