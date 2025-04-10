В Волгоградской области научились спасать население от биологических угроз





В медучреждениях Волгоградской области прошли масштабные учения по спасению населения от особо опасных инфекций. Как сообщает V102.RU со ссылкой на облздрав, ежегодная тренировка прошла в больнице №1 города Камышина, Михайловской и Среднеахтубинской центральных районных больницах, а также в Волгоградской областной детской клинической больнице.

В ходе учений медики отработали выявление пациента с подозрением на инфекцию, постановку преварительного диагноза, оказание неотложной медпомощи, госпитализацию пациентов в спецстационары, а также привлечение бригад консультантов.





- Специалисты продемонстрировали высокий уровень подготовки и готовности к действиям в условиях возможной вспышки заболевания. Учения будут продолжены в других медицинских организациях, находящихся в ведении комитета здравоохранения Волгоградской области, - пояснили в областном комитете здравоохранения.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области