Здоровье

Медучреждения Волгоградской области переходят на особый режим работы

Здоровье 21.04.2025 19:55
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21.04.2025 19:55


В Волгоградской области на майские праздники медицинские учреждения переходят на особый режим работы. Как сообщили V102.RU в облздраве, он продлится с 30 апреля по 12 мая. 

В этот период поликлиники Волгограда и Волжского будут принимать пациентов каждый день с 8-00 до 16-00, а в районах области — с 8-00 до 15-00. В часы работы медучреждений будут открыты кабинеты неотложной помощи, а также отделения для оказания помощи больным с инфекционными заболеваниями.

- Круглосуточно будут работать травмпункты и станции скорой помощи, а в центрах амбулаторной онкологической помощи будет организовано дежурство специалистов в одну смену. Колл-центры поликлиник будут принимать вызовы в соответствии с графиком работы медицинских организаций, а также ежедневно взаимодействовать с региональной «Службой 122», включая выходные и праздничные дни с 8-00 до 16-30, - сообщили в профильном комитете.

Детские поликлиники будут работать ежедневно, как и женские консультации. Стоматологические службы в период праздников будут работать по отдельному графику. 

График работы каждое медучреждение будет вывешивать на своем сайте. Также информация о времени работы медучреждений должна быть представлена на сайте облздрава.

На период праздников в стационарах Волгоградской области создан необходимый запас лекарственных средств.

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