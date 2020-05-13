Борьба с коррупцией

Ошибки исправлены: назначены повторные торги на обслуживание ситуационного центра губернатора Волгоградской области

Борьба с коррупцией 13.05.2020 12:36
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13.05.2020 12:36


После вмешательства Волгоградского УФАС объявлены повторные торги на обслуживание ситуационного центра губернатора Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация опубликована на сайте госзаказов. Согласно предписанию Волгоградского УФАС, внесены изменения в техническую документацию аукциона и начат процесс выбора подрядчика.
Напомним, ранее антимонопольный орган признал заказчика аукциона - ГБУ ВО «Центр информационных технологий Волгоградской области» - нарушившим закон о конкуренции. В технической документации учреждение прописало требование, которое приводит к сужению круга возможных участников конкурсной процедуры. Так, было указано, что подрядчик обязан иметь права на модификацию компьютерной программы, которая является основным элементом ситуационного центра. В результате итоги электронного аукциона стоимостью 48,4 млн рублей были аннулированы. К слову, его единственным участником и, как следствие, победителем стала  компания «Инлексис» - резидент инновационного центра в Сколково. 
Исполнитель государственного контракта до конца 2020 года обязан выполнить комплекс технических работ по восстановлению и поддержанию работоспособности автоматизированной системы. 
Ситуационный центр появился в администрации региона в 2018 году. Под эти цели был переоборудован один из кабинетов, в котором губернатор, в том числе, проводит видеоселекторные совещания. Пользователи автоматизированной системы – губернатор, его заместители и руководители ведомств – имеют доступ к справочной, аналитической информации по курируемым сферам. 

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