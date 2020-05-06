



97 жителей Волгоградской области, которые работали на севере по договорам с компанией «Газпром добыча Ноябрьск», обосновались в санатории «Качалинский» в Иловлинском районе. Лечебно-профилактическое учреждение временно выполняет функции обсерватора.





Как сообщает ИА «Высота 102», накануне вечером доставленных в Волгоград вахтовиков по всем санитарным правилам встретили в аэропорту медики. Один из пассажиров с выявленной высокой температурой незамедлительно был отправлен в инфекционную больницу, остальных ждали в санатории. Достоверно известно, что вахтовики во время пребывания в Якутии контактировали с зараженными коронавирусом, поэтому в обсервационном госпитале люди проведут две недели, чтобы исключить возможное распространение инфекции по Волгоградской области. Об особенностях пребывания вахтовиков в обсерваторе - в видеоматериале ИА «Высота 102».