Здравоохранение 06.05.2020 10:39
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06.05.2020 10:39
97 жителей Волгоградской области, которые работали на севере по договорам с компанией «Газпром добыча Ноябрьск», обосновались в санатории «Качалинский» в Иловлинском районе. Лечебно-профилактическое учреждение временно выполняет функции обсерватора.
Как сообщает ИА «Высота 102», накануне вечером доставленных в Волгоград вахтовиков по всем санитарным правилам встретили в аэропорту медики. Один из пассажиров с выявленной высокой температурой незамедлительно был отправлен в инфекционную больницу, остальных ждали в санатории. Достоверно известно, что вахтовики во время пребывания в Якутии контактировали с зараженными коронавирусом, поэтому в обсервационном госпитале люди проведут две недели, чтобы исключить возможное распространение инфекции по Волгоградской области. Об особенностях пребывания вахтовиков в обсерваторе - в видеоматериале ИА «Высота 102».
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