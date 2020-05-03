Происшествия 03.05.2020 10:28
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03.05.2020 10:28
В Волгограде в результате ДТП с участием четырех автомобилей шесть человек госпитализированы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне днем 48-летний водитель на «Тойота Ленд Крузер» напротив остановки «Ежовка», что по дороги от поселка Максима Горького, не выдержал безопасную дистанцию. В результате внедорожник столкнулся с «Хундай Солярис» под управлением 24-летнего водителя. После чего автомашина «Хендэ Солярис» вылетела на стоящие впереди автомобили «Рено Флюенс», под управлением 28-летней женщины-водителя и «Пежо», за рулем которого находился 53-летний водитель. В результате ДТП 23-х, 42-летние пассажирки и 39-летний пассажир автомобиля «Хендэ Солярис», 43-летняя женщина-пассажир «Пежо», 57-летняя пассажирка и водитель автомашины «Рено Флюенс» с различными травмами доставлены в больницу.
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