Двоих детей в Волгограде госпитализировали из-за вспыхнувшей стиралки

Происшествия 03.02.2025 13:20
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03.02.2025 13:20
Двое несовершеннолетних пострадали на пожаре в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 2 февраля. В 12-27 ч. поступило сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажки в Дзержинском районе.
- В комнате квартиры горели домашние вещи на площади 3 кв.м. Пожарные подразделения 21-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12:40. Пострадали 14-ти 11-летний подростки, - пояснили в ГУ МЧС.
Несовершеннолетние госпитализированы. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрооборудования.
Как выяснилось, короткое замыкание произошло во время работы стиральной машинки, находившейся в ванной комнате.
В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что пострадавшие дети были госпитализированы в токсикологическое отделение больницы СМП №25. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Пациенты продолжают лечение.
Фото МЧС Волгоград t.me
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