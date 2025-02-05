Расследования

Бастрыкин взял на карандаш дело о травле волгоградской зоозащитницы

Расследования 05.02.2025 20:23
0
05.02.2025 20:23


Председатель СК России откликнулся на обращение основателя приюта «Птичий остров» Алины Ериной, которая пожаловалась на травлю ее семьи. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, волгоградка в обращении к Александру Бастрыкину выразила несогласие с проверкой, которую проводили полицейские в связи с совершением противоправных действий в отношении ее семьи.
Так, в декабре прошлого года неизвестные жестоко избили собаку заявительницы, а спустя несколько дней отравили птиц, содержавшихся в вольере на территории домовладения ее родителей. По мнению женщины, указанные действия совершены соседями, которые на протяжении нескольких лет систематически провоцируют конфликты с ее семьей, распространяют про них недостоверную информацию, высказывают угрозы и повреждают имущество. Кроме того, в июле 2023 года один из фигурантов избил отца заявительницы, причинив ему многочисленные травмы. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Однако неоднократные обращения в компетентные органы результатов не принесли.
СУ СК России по Волгоградской области уже  инициировало вопрос передачи материала проверки из органов внутренних дел в свое производство.
Напомним, в декабре неизвестные отравили аиста и чаек, которые содержались в приюте «Птичий остров». Ранее Алина жаловалась на соседей, которые третируют ее семью многочисленными жалобами.
Скриншот видео «Птичий остров» VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.02.2025 19:26
Расследования 05.02.2025 19:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2025 16:51
Расследования 05.02.2025 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2025 15:20
Расследования 05.02.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2025 13:39
Расследования 05.02.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2025 11:42
Расследования 05.02.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2025 20:25
Расследования 04.02.2025 20:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2025 16:36
Расследования 04.02.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2025 14:28
Расследования 04.02.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2025 13:46
Расследования 04.02.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2025 13:27
Расследования 04.02.2025 13:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2025 13:12
Расследования 04.02.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2025 11:17
Расследования 04.02.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2025 11:09
Расследования 04.02.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2025 09:46
Расследования 04.02.2025 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2025 20:00
Расследования 03.02.2025 20:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:19
Волгоградская область опустилась в рейтинге перспективной работыСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде с 1 марта изменятся правила продажи земельных участковСмотреть фотографии
20:23
Бастрыкин взял на карандаш дело о травле волгоградской зоозащитницыСмотреть фотографии
19:56
Волгоградка Ульяна Клюева взяла серебро на Кубке РоссииСмотреть фотографии
19:26
Второе заседание по делу главы района Ивана Геля пройдет 12 февраляСмотреть фотографии
19:10
Родным павших в СВО героев передали ордена Мужества в ВолжскомСмотреть фотографии
18:53
Волгоградские строители к 9 Мая восстановят пострадавший при обстреле ДК в ЛНРСмотреть фотографии
17:52
Двое предприимчивых волгоградцев за сутки лишились 4 млн рублейСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде завершат благоустройство у «Старой Сарепты» за 80,6 млн рублейСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде гособвинение запросило для мучителей ребенка 16 лет колонии на двоихСмотреть фотографии
16:48
«Искали 11 месяцев»: под Волгоградом похоронят погибшего на СВО многодетного штурмовикаСмотреть фотографии
16:38
Волгоградцев будут штрафовать за фото и видео с мест налета БПЛАСмотреть фотографии
16:18
Волгоградца осудили за дискредитацию Вооруженных Сил РФ в «ВКонтакте»Смотреть фотографии
16:13
В Волгоград из Москвы привезут колесо обозрения высотой с 19-этажкуСмотреть фотографии
15:39
3,3 млн га земель займут сельхозкультуры в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:31
Хозяйка турбазы выплатит миллион после ЧП с полицейским на Орловском пруду под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:20
В Волжском осужден бородач, участвовавший в резонансном избиении бойца СВОСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде отложено введение платной парковки у ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
14:36
Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя молодежи до 21 годаСмотреть фотографии
14:34
В Волгоград передали шлем иностранного наемника ВСУ за полмиллиона рублейСмотреть фотографии
14:28
Динамовцы стали добровольцами по расчистке пляжей Анапы от мазутаСмотреть фотографии
13:39
В Урюпинске угробившему 16-летнюю девочку водителю дали 4 года колонииСмотреть фотографии
13:25
В Камышине простились с погибшим на СВО командиром Константином ВасильевымСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области анонсировали ужесточение мер после атаки БПЛАСмотреть фотографии
12:21
В России с 5 февраля вступил в силу режим высылки нелегаловСмотреть фотографии
12:14
Бюджет сдюжит? В Волгограде суд третий раз оштрафовал мэрию за свалки в Кировском районеСмотреть фотографии
11:45
В ЦПКиО Волгограда одновременно зажгут 2 тысячи бенгальских огнейСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский облсуд оставил криминальную миллионершу в колонииСмотреть фотографии
11:36
Билайн: продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 разаСмотреть фотографии
11:17
Труп жителя Калача-на-Дону нашли на пепелище в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 