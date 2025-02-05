Бастрыкин взял на карандаш дело о травле волгоградской зоозащитницы

Председатель СК России откликнулся на обращение основателя приюта «Птичий остров» Алины Ериной, которая пожаловалась на травлю ее семьи. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, волгоградка в обращении к Александру Бастрыкину выразила несогласие с проверкой, которую проводили полицейские в связи с совершением противоправных действий в отношении ее семьи.
Так, в декабре прошлого года неизвестные жестоко избили собаку заявительницы, а спустя несколько дней отравили птиц, содержавшихся в вольере на территории домовладения ее родителей. По мнению женщины, указанные действия совершены соседями, которые на протяжении нескольких лет систематически провоцируют конфликты с ее семьей, распространяют про них недостоверную информацию, высказывают угрозы и повреждают имущество. Кроме того, в июле 2023 года один из фигурантов избил отца заявительницы, причинив ему многочисленные травмы. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Однако неоднократные обращения в компетентные органы результатов не принесли.
СУ СК России по Волгоградской области уже инициировало вопрос передачи материала проверки из органов внутренних дел в свое производство.
Напомним,
в декабре неизвестные отравили аиста и чаек, которые содержались в приюте «Птичий остров». Ранее Алина жаловалась на соседей, которые третируют ее семью многочисленными жалобами.
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