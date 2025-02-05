В Волгограде с 1 марта изменятся правила продажи земельных участков





С 1 марта этого года в России вступают в силу изменения в федеральный закон №487-ФЗ. Как сообщает V102.RU, теперь любые сделки с земельными участками, границы которых не зафиксированы в кадастре, станут невозможными.

Владельцы таких земель не смогут их продать, подарить или передать по наследству. Ограничения также распространяются и на строения, которые находятся на этих участках.

Также отсутствие у земельного участка точных границ также может привести у новых владельцев к спорам с соседями по общей границе. Владельцев земельных участков данные изменения также спасут от нежелательного соседства с автомойками и гостиницами.