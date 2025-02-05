Происшествия

В Волжском водитель Datsun сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Происшествия 05.02.2025 09:39
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05.02.2025 09:39


5 февраля в Волжском на территории 16 микрорайона легковой автомобиль сбил пенсионерку. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось ранним утром на проезжей части ул. Пушкина.

- В 06:35 напротив дома № 106 по ул. Пушкина водитель, управляя автомашиной Datsun on-DO, совершил наезд на 71-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются Госавтоинспекцией. Пострадавшая женщина была госпитализирована прибывшей на место каретой скорой помощи.

Фото: ГУ ГУ МВД России по Волгоградской области

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