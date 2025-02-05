Волгоградца оштрафовали за салют из 20 залпов

Общество 05.02.2025 21:47
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05.02.2025 21:47
Жителя областного центра оштрафовали за нарушение запрета на запуск фейерверков в новогодние праздники. Как сообщили ИА «Высота 102» в Ворошиловском районном суде Волгограда, мужчина во дворе дома на улице Буханцева запустил салют из 20 залпов. Это произошло днем 6 января, в период действия запрета на запуск салютов, введенный постановлением губернатора.
В суд нарушитель не явился. В письменных объяснениях он ранее заявлял, что не знал о введенном запрете. Мировой судья оштрафовал его на тысячу рублей. Постановление мирового суда не вступило в законную силу.
Ранее за такое же правонарушение на тысячу рублей был оштрафован житель Фролово.
Напомним, запрет на использование пиротехники в регионе был введен с 28 декабря по 8 января.
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