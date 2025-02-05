Волгоградка Ульяна Клюева взяла серебро на Кубке России





Волгоградка Ульяна Клюева вместе с петербурженкой Надеждой Трифоновой выиграли серебро на Кубке России в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов соревнований, девушки набрали набрали 292,20 балла. Первое место заняла Кристина Ильиных и Елизавета Кузина с результатом 299,10 баллов. Тройку замкнули Мария Полякова и Виталия Королева, в копилке которых 284,10 баллов. Кубок России по прыжкам в воду проходит в Петербурге и продлится до 8 февраля. Волгоградка Ульяна Клюева вместе с петербурженкой Надеждой Трифоновой выиграли серебро на Кубке России в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов соревнований, девушки набрали набрали 292,20 балла. Первое место заняла Кристина Ильиных и Елизавета Кузина с результатом 299,10 баллов. Тройку замкнули Мария Полякова и Виталия Королева, в копилке которых 284,10 баллов. Кубок России по прыжкам в воду проходит в Петербурге и продлится до 8 февраля.

Напомним, Ульяна – именитая волгоградская спортсменка. Она становилась чемпионкой Европы в 2019 году в паре с Виталией Королевой. Также Клюева обладает званием мастера спорта международного класса. В июне 2024 года Ульяна в паре с Надеждой Трифоновой завоевала золото на Играх стран БРИКС в Казани, а в ноябре тот же самый дуэт стал победителем международного турнира по прыжкам в воду «Кубок Раиса Республики Татарстан».