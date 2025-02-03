



2 февраля в Октябрьском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась во второй половине дня на въезде в районный центр.

- В 14:00 на 123 км автодороги «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» произошло столкновение автомашин «ЗАЗ Шанс» и Mercedes-Benz Actros, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, основной удар большегруза пришёлся в заднюю часть легкового автомобиля. В результате кузов получил повреждения. Выбиты оказались стёкла.

Отметим, по информации правоохранителей, в машине помимо водителя находился 6-летний ребёнок. Мальчик был госпитализирован прибывшими на место медиками в одну из ближайших больниц. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются Госавтоинспекцией.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области