Происшествия

Под Волгоградом 6-летний ребёнок пострадал в столкновении бензовоза с иномаркой

Происшествия 03.02.2025 10:21
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03.02.2025 10:21


2 февраля в Октябрьском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась во второй половине дня на въезде в районный центр.

- В 14:00 на 123 км автодороги «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» произошло столкновение автомашин «ЗАЗ Шанс» и Mercedes-Benz Actros, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, основной удар большегруза пришёлся в заднюю часть легкового автомобиля. В результате кузов получил повреждения. Выбиты оказались стёкла.

Отметим, по информации правоохранителей, в машине помимо водителя находился 6-летний ребёнок. Мальчик был госпитализирован прибывшими на место медиками в одну из ближайших больниц. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются Госавтоинспекцией.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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