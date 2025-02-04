МЧС: в Волгограде устраняют последствия массированной атаки БПЛА

В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 4 февраля, продолжаются работы по устранению последствий массированной атаки украинскими беспилотниками, совершенной в ночь на 3 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102», на юге областного центра ликвидируют обломки БПЛА, сбитых силами ПВО.

О проведении работ уведомили жителей Волгограда в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

– На территории Волгограда продолжаются работы по ликвидации последствий падения обломков БПЛА, – говорится в официальном сообщении регионального главка МЧС.

Напомним, что по данным Министерства обороны РФ в ночь с 2 на 3 февраля над Волгоградской областью было сбито 25 беспилотных аппаратов. Как уточнял накануне губернатор региона Андрей Бочаров, в результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы. Также наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети.

Вечером 3 февраля на юге Волгограда перекрывали движение в связи с проведением работ по устранению последствий.