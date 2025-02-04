



3 февраля в Волжском произошло столкновение двух иномарок. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась во второй половине дня у остановки общественного транспорта «ТЦ «Якорь». ДТП запечатлела одна из камер уличного видеонаблюдения.







- В 13:50 напротив дома № 109 по пр. Дружбы произошло столкновение автомобилей Kia Rio и Cadillac XT6, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, один из автомобилей на большой скорости попытался проскочить оживлённый перекрёсток, не обратив внимание на стремительно приближающуюся легковую машину.

Отметим, обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются Госавтоинспекцией. В результате аварии пострадала 10-летняя школьница. Девочка была госпитализирована в больницу прибывшими на место медиками.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области, видео POWERNET