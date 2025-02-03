В Волгограде два раза за сутки останавливали приём и вылет самолётов





Утром 3 февраля в Волгоградском аэропорту на фоне массированного налёта ударных БПЛА второй раз за сутки вводили ограничения на приём и вылет самолётов. Как сообщает ИА «Высота 102», повторный запрет начал действовать с 4:30 по московскому времени и также затронул воздушные гавани ряда других региональных центров.

- Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA); Волгоград (Гумрак; URWW); Казань (UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE); Саратов (Гагарин; UWSG); Ульяновск (Баратаевка; UWLL), - говорится в сообщении официального представителя Росавиации.

Напомним, ранее такой же запрет на приём и вылет самолётов в Волгограде вводился 2 февраля в 21:42, однако затем был отменён.

По данным Росавиации, в 05.45 повторные ограничения были сняты. Аэропорт Волгограда возвращается к штатному режиму работы.

По информации Telegram-канала SHOT, в ночь со 2 на 3 февраля областной центр подвергся комбинированной атаке БАЛА самолётного типа. Волгоградцы сообщают о десятках взрывов вблизи местного НПЗ.