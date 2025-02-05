Волгоградская область опустилась в рейтинге перспективной работы

Экономика 05.02.2025 21:19
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05.02.2025 21:19
Волгоградская область ухудшила позиции в рейтинге по перспективности трудоустройства в начале 1 квартала 2025 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в hh.ru, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года регион опустился на 8 строчек и сейчас занимает 50-ю позицию с итоговым баллом 71,15.
Причины падения в том, что ряд регионов из-за резкого роста предлагаемых зарплат и низкого уровня безработицы вырвались вперёд, объяснили аналитики компании. Стоит отметить, что и в Волгоградской области росли зарплаты – их средний размер составил 58 400 руб. (годом ранее 49 700 руб.). При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения в несколько раз ниже - 14 486 руб. Уровень безработицы в Волгоградской области также снизился – до 2,3%, тогда как в начале прошлого года он был выше - 2,7% . На одну активную вакансию в области сейчас приходится 4,2 резюме, этот показатель также вырос (было 3,3).
В первую тройку рейтинга вошли Амурская область (77,40 баллов), Республика Татарстан и Республика Башкортостан. В основу методологии легли шесть ключевых параметров: hh.индекс (соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке), медианная предлагаемая зарплата по данным hh.ru, прожиточный минимум для трудоспособного населения по данным Росстат, доля резюме со статусом «Не готов к переезду» и со статусом «Хочу переехать» по данным hh.ru, уровень безработицы по данным Росстата.
Фото V102.RU (архив)
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