Волгоградская область опустилась в рейтинге перспективной работы

Волгоградская область ухудшила позиции в рейтинге по перспективности трудоустройства в начале 1 квартала 2025 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в hh.ru, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года регион опустился на 8 строчек и сейчас занимает 50-ю позицию с итоговым баллом 71,15.

Причины падения в том, что ряд регионов из-за резкого роста предлагаемых зарплат и низкого уровня безработицы вырвались вперёд, объяснили аналитики компании. Стоит отметить, что и в Волгоградской области росли зарплаты – их средний размер составил 58 400 руб. (годом ранее 49 700 руб.). При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения в несколько раз ниже - 14 486 руб. Уровень безработицы в Волгоградской области также снизился – до 2,3%, тогда как в начале прошлого года он был выше - 2,7% . На одну активную вакансию в области сейчас приходится 4,2 резюме, этот показатель также вырос (было 3,3).