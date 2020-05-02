В Волгоградской области до пришествия коронавируса снизилась смертность от рака





В Волгоградской области за период с января по март 2020 года зафиксировано резкое снижение смертности он онкологических заболеваний. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Росстата в регионе скончались от злокачественных новообразований 1209 человек. За такой же период прошлого года – 1374 человека, снижение составило 12%. Также снизилась смертность от заболеваний органов дыхания (на 12,8%) – 232 человека в этом году против 266 в прошлом, от заболеваний органов кровообращения снижение мизерное – 0,3%. От этих заболеваний ушли из жизни в этом году 4591 человек, а за этот же период прошлого года – 4607 человек.

В то же время в Волгоградской области зафиксирован рост смертности населения от инфекционных болезней – на 4% (131 человек в этом году и 126 человек в прошлом), от болезней органов пищеварения – на 3,4% (487 человек в этом году и 471 человек за этот же период прошлого).

Всего в регионе смертность от основных причин в январе-марте 2020 года уменьшилась почти на 4%. За три месяца умерли от вышеперечисленных болезней 8232 человека. В прошлом году за этот же период – 8568 человек.



