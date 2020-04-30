Торги по обслуживанию ситуационного центра главы Волгоградской области могут аннулировать





Организатора торгов по обслуживанию ситуационного центра губернатора Волгоградской области обвинили в ограничении конкуренции. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном УФАС, фирма из Санкт-Петербурга пожаловалась на ущемление ее прав заказчиком аукциона - ГБУ ВО «Центр информационных технологий Волгоградской области».

Антимонопольный орган провел проверку и установил, что в технической документации прописано требование, которое приводит к сужению круга возможных участников конкурсной процедуры. Так, указано, что подрядчик обязан иметь права на модификацию компьютерной программы, которая является основным элементом ситуационного центра. УФАС выдало заказчику предписание о внесении изменений в аукционную документацию, которая должна соответствовать букве закона.

Между тем, итоги электронного аукциона стоимостью 48,4 млн рублей уже подведены. Его единственным участником и, как следствие, победителем явилась компания «Инлексис» - резидент инновационного центра в Сколково.

Исполнитель государственного контракта до конца 2020 года обязан выполнить комплекс технических работ по восстановлению и поддержанию работоспособности автоматизированной системы.

Ситуационный центр появился в администрации региона в 2018 году. Под эти цели был переоборудован один из кабинетов, в котором губернатор, в том числе, проводит видеоселекторные совещания. Пользователи автоматизированной системы – губернатор, его заместители и руководители ведомств – имеют доступ к справочной, аналитической информации по курируемым сферам.



