Здравоохранение

Торги по обслуживанию ситуационного центра главы Волгоградской области могут аннулировать

Здравоохранение 30.04.2020 17:19
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30.04.2020 17:19


Организатора торгов по обслуживанию ситуационного центра губернатора Волгоградской области обвинили в ограничении конкуренции. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном УФАС,  фирма из Санкт-Петербурга пожаловалась на ущемление ее прав заказчиком аукциона - ГБУ ВО «Центр информационных технологий Волгоградской области».
Антимонопольный орган провел проверку и установил, что в технической документации прописано требование, которое приводит к сужению круга возможных участников конкурсной процедуры. Так, указано, что подрядчик обязан иметь права на модификацию компьютерной программы, которая является основным элементом ситуационного центра. УФАС выдало заказчику предписание о внесении изменений в аукционную документацию, которая должна соответствовать букве закона.
Между тем, итоги электронного аукциона стоимостью 48,4 млн рублей уже подведены. Его единственным участником и, как следствие, победителем явилась компания «Инлексис» - резидент инновационного центра в Сколково.
Исполнитель государственного контракта до конца 2020 года обязан выполнить комплекс технических работ по восстановлению и поддержанию работоспособности автоматизированной системы. 
Ситуационный центр появился в администрации региона в 2018 году. Под эти цели был переоборудован один из кабинетов, в котором губернатор, в том числе, проводит видеоселекторные совещания. Пользователи автоматизированной системы – губернатор, его заместители и руководители ведомств – имеют доступ к справочной, аналитической информации по курируемым сферам. 

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