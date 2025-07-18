



В Волгоградской области в первом полугодии 2025 года было введено в эксплуатацию 619 тысяч квадратных метров жилья. По данным ЦИАН, из этого количества большая часть приходится на индивидуальное жилищное строительство – 430 тысяч квадратов. В целом объем введенных в эксплуатацию квадратных метров вырос по сравнению с аналогичным периодом прошло года на 13%. Однако это произошло за счет индивидуального жилищного строительства – рост составил 37%. А вот девелоперы подвели. Объем построенного ими жилья упал в этом году на 19%.

Среди регионов ЮФО отрицательная динамика показателя, характеризующего введение в эксплуатацию жилья, зафиксирована в Калмыкии, Крыму и Ростовской области. Лидерами по жилью, возведенного девелоперами, стали Астраханская и Ростовская области, где объем готового жилья вырос на 54% по сравнению с первым полугодием 2024 года. А вот в Крыму строительные компании ухудшили свои показатели на 44%.

В целом в России за первые шесть месяцев 2025 года было введено 52,2 млн кв. м. жилья – на 2,4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Столько же жилья было построено в 1 полугодии 2023 г., но тогда соотношение МКД и ИЖС было более ровным (42% и 58%), чем сейчас (29% и 71%).

Ввод жилья девелоперами просел на 4,3% относительно прошлогоднего показателя (14,9 млн кв.м.). Аналитики отметили, что рекорды трёх предыдущих лет были обеспечены вводом тех проектов, которые стартовали с началом действия льготной ипотеки в 2020 г. Сейчас объёмы возвращаются к более стандартным для отрасли показателям.

Снизились на 1,6% (37,3 млн кв.м.) по сравнению с прошлогодними значениями и объёмы ИЖС: год назад ещё достраивались дома, начатые в период роста популярности загородной жизни при пандемии. Сказалось и уменьшение доступности ипотечного кредитования на загородном рынке, отметили эксперты.