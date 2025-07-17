«Счастливый пятак» начистили и вернули волгоградским студентам-медикам

В Волгограде на историческое место вернулся «Счастливый пятак», который, как считается, приносит удачу на экзаменах студентам-медикам, передает V102.RU. Как сообщили в ВолгГМУ, «пятак» перед центральным входом в главный корпус Волгоградского государственного медицинского университета установили в 2010 году к 75-летию вуза. В прошлом году у здания в ходе работ по благоустройству укладывали новую плитку. Арт-объект временно демонтировали и увезли на реставрацию. Настало время и «Счастливый пятак» вернули на место.

- Перед установкой «пятак» отполировали, оборудовали более надежными креплениями. Как и до реставрации рядом с ним расположена табличка с текстом «Есть примета на удачу — пятачок под пятку прячу», - рассказали в вузе.





Напомним, что ВолгГМУ в этом году отмечает свое 90-летие. К юбилею историческое здание вуза было отреставрировано и обрело новую подсветку.

Фото: ВолгГМУ