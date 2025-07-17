В Волгоградской области собрали почти 60 тыс. тонн капусты, лука и огурцов





В Волгоградской области с начала года собрано порядка 60 тысяч тонн овощей. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, на сегодняшний день уже собрано 13 тысяч тонн капусты, 11 тысяч тонн огурцов и более 3 тысяч тонн лука.

Также уже началась уборка кабачков, ранних томатов, перца, моркови, баклажанов и сахарной кукурузы. Одним из лидеров по сбору овощей в регионе стал Городищенский район, на который приходится половина посевных площадей под овощами открытого грунта.

Такой показатель овощеводам района стало возможным благодаря оросительной системе, которая в 2024 году начала реконструироваться по госпрограмме. Специалистами уже замененны насосы на головной станции, увеличены энергомощности для их запуска, а также решена задача по повышению уровня воды на отдаленных участках.

Полный комплекс работ по модернизации районной оросительной системы планируют завершить к 2030 году. Ха это время предстоит реконструировать напорные трубопроводы от головных насосных станций, заменить рыбозащитные устройства, обновить гидросиловое оборудование и здания, в котором оно размещено.

Фото: архив V102.RU