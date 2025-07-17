



Осужденный за гибель подростка директор аквапарка «XXI век» в городе Волжском Григорий Газарян в ближайшее время может выйти на свободу по решению Дзержинского райсуда Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, предприниматель просил заменить неотбытый срок исправительными работами – и суд его прошение удовлетворил.

Напомним, что трагедия в аквапарке произошла 26 июня 2022 года. Тогда в Волжский из соседнего Астраханского региона приехала на отдых семья с 13-летним мальчиком. Ребенок играл на одной из горок в авкапарке и в какой-то момент съехал в бассейн и ушел под воду. Семь минут никто не замечал случившегося, в результате спасти подростка уже не представлялось возможным.

Волжский городской суд в ходе судебного процесса установил, что ни спасатели, ни другие сотрудники аквапарка не обратили внимания на тонущего мальчика. Выяснилось, что оператор и инструкторы-спасатели не проходили соответствующую подготовку и не могли оказать первую помощь. Руководитель комплекса и исполнительный директор игнорировали регистрацию аттракционов в Гостехнадзоре.

В качестве наказания Волжский горсуд назначил Газаряну два с половиной года в колонии общего режима. На текущий момент, уточняют в пресс-службе судов, неотбыто Газаряном 7 месяцев.

– Дзержинский районный суд Волгограда удовлетворил ходатайство о замене неотбытого срока исправительными работами. Решение суда пока не вступило в законную силу, – сообщили пресс-службе.

Замену срока на исправительные работы могут в течение месяца обжаловать в законном порядке прокуратура и потерпевшие.