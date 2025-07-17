Расследования

Директор аквапарка, в котором утонул ребенок, отпросился у суда на свободу

Расследования 17.07.2025 19:09
0
17.07.2025 19:09


Осужденный за гибель подростка директор аквапарка «XXI век» в городе Волжском Григорий Газарян в ближайшее время может выйти на свободу по решению Дзержинского райсуда Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, предприниматель просил заменить неотбытый срок исправительными работами – и суд его прошение удовлетворил. 

Напомним, что трагедия в аквапарке произошла 26 июня 2022 года. Тогда в Волжский из соседнего Астраханского региона приехала на отдых семья с 13-летним мальчиком. Ребенок играл на одной из горок в авкапарке и в какой-то момент съехал в бассейн и ушел под воду. Семь минут никто не замечал случившегося, в результате спасти подростка уже не представлялось возможным. 

Волжский городской суд в ходе судебного процесса установил, что ни спасатели, ни другие сотрудники аквапарка не обратили внимания на тонущего мальчика. Выяснилось, что оператор и инструкторы-спасатели не проходили соответствующую подготовку и не могли оказать первую помощь. Руководитель комплекса и исполнительный директор игнорировали регистрацию аттракционов в Гостехнадзоре.

В качестве наказания Волжский горсуд назначил Газаряну два с половиной года в колонии общего режима. На текущий момент, уточняют в пресс-службе судов, неотбыто Газаряном 7 месяцев. 

– Дзержинский районный суд Волгограда удовлетворил ходатайство о замене неотбытого срока исправительными работами. Решение суда пока не вступило в законную силу, – сообщили  пресс-службе. 

Замену срока на исправительные работы могут в течение месяца обжаловать в законном порядке прокуратура и потерпевшие. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.07.2025 14:30
Расследования 17.07.2025 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2025 12:19
Расследования 17.07.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 15:59
Расследования 16.07.2025 15:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 15:27
Расследования 16.07.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 14:45
Расследования 16.07.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 14:09
Расследования 16.07.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 12:24
Расследования 16.07.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 11:45
Расследования 16.07.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.07.2025 11:09
Расследования 16.07.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2025 18:17
Расследования 15.07.2025 18:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2025 16:12
Расследования 15.07.2025 16:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2025 15:40
Расследования 15.07.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2025 14:56
Расследования 15.07.2025 14:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2025 12:17
Расследования 15.07.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2025 11:26
Расследования 15.07.2025 11:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:28
Нападение пса-«рецидивиста» на ребенка в Волгограде расследует СУСКСмотреть фотографии
20:12
Владимир Путин отметил госнаградами заводчан ВолгоградаСмотреть фотографии
19:40
Проехал на скоростном, посмотрел на дороги: Волгоград посетил замглавы Минтранса РоссииСмотреть фотографии
19:09
Директор аквапарка, в котором утонул ребенок, отпросился у суда на свободуСмотреть фотографии
18:30
ГАИ надеется достучаться до волгоградцев при помощи ИИСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
«Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок РФ по гандболу в Волгограде 23 августа Смотреть фотографии
17:48
Под Волгоградом неаккуратные электрики повредили электрокар TeslaСмотреть фотографии
17:02
«Счастливый пятак» начистили и вернули волгоградским студентам-медикамСмотреть фотографии
16:39
Замглавы Минтранса Иванов отправился в поездку на волгоградском трамваеСмотреть фотографии
16:03
Волжанину не удалось оспорить приговор за экстремистские комментарии в соцсетиСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде предприниматель при увольнении оставил трех работников без зарплатыСмотреть фотографии
15:14
Госдума приняла поправки о штрафах за поиск экстремистских материаловСмотреть фотографии
15:12
Россияне раскупили кондиционеры на фоне июльской жарыСмотреть фотографии
15:00
«По Волге - кролем»: волгоградец за 10 часов проплыл 42,2 км от ГЭС до ВДСКСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
«Больные дети не должны ходить в кафе»: в Волгограде туристку отчитали за посещение кафе с ребёнком-аутистомСмотреть фотографии
14:30
Волгоградский СК возбудил уголовное дело после избиения матери ветерана СВОСмотреть фотографии
14:11
Два российских электрокара пополнят автопарк волгоградского обладминаСмотреть фотографии
13:29
В Волгоградской области собрали почти 60 тыс. тонн капусты, лука и огурцовСмотреть фотографии
13:28
«Не допустил ни одной диверсии в Сталинграде»: улица и памятник генерал-лейтенанту Воронину появились в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:03
Бойца поп-ММА Рзаева, назвавшего соперника «русской свиньей», лишили гражданстваСмотреть фотографии
12:19
В Волжском осудят загулявшую мать, бросившую младенца в мусореСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области началась расчистка 15-километрового участка МедведицыСмотреть фотографии
11:50
BAZA: в Воронеже умер мужчина, спасавший собаку при атаке БПЛАСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде пройдет онлайн-забег ко Дню железнодорожникаСмотреть фотографии
10:51
В Волгограде из-за забывчивой пенсионерки эвакуировали поликлинику №30Смотреть фотографии
10:42
Памятник чекисту Воронину открыли в Волгограде в годовщину начала Сталинградской битвыСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области выросло число коллекторских организацийСмотреть фотографии
09:50
«Это было до мурашек»: хор священников из Пскова спел на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:42
В Волгограде три легковушки не поделили пр. МеталлурговСмотреть фотографии
09:21
В условиях аномальной жары надежность работы электросетей под контролем энергетиковСмотреть фотографии
 