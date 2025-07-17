Пляжный отдых волгоградцам могут испортить дожди и грозы





В Волгограде и области в предстоящие выходные дни – 19 и 20 июля – прогнозируются кратковременные дожди и грозы. При этом синоптики сообщают, что в регионе по-прежнему будет стоять жара до +37 градусов.

По данным Волгоградского ЦГМС, пятница в Волгоградской области должна пройти без дождей. В тени специалисты прогнозируют в последний день рабочей недели до +38 градусов. Рассчитывать на свежесть ветра не стоит – его порывы составят лишь 8-13 м/с.

В ночь на 19 июля в Волгоградском регионе также не ожидают осадков. А вот днем в субботу и в Волгограде, и в районах Волгоградской области возможны кратковременный дождь и грозы. При грозах порывы ветра будут достигать 20 м/с. Температура воздуха в этот день – от +35 до +37 градусов.

Не исключается выпадение осадков и в ночь с 19 на 20 июля. Днем в воскресенье, согласно прогнозу, ожидаются дожди, грозы с усилением ветра. Вполне вероятно, что из-за осадков в конце недели на несколько градусов спадет жара – синоптики обещают 20 июля от +32 до +34 градусов.