Под Волгоградом неаккуратные электрики повредили электрокар Tesla





Дзержинский районный суд удовлетворил требования владельца электромобиля Tesla Model S, который во время ремонта электросетей повредили работники обслуживающей организации. Как рассказали в суде, у иномарки оказались разбиты стекло и багажник автомобиля. В общей сумме работники организации должны мужчине 537 900 рублей.

Установлено, неприятность произошла в июне прошлого года. Согласно материалам дела, мужчина припарковал электрокар на улице Демократической в Городищенском районе, после чего на другом автомобиле уехал. На следующий день он обнаружил повреждения на панорамной стеклянной крыше и крышке багажника. От родственников владельцу авто стало известно, что над его автомобилем производились работы с помощью автолюльки сотрудники ООО «Спецсфера».

В суде волгоградцу удалось доказать, что повреждения произошли по вине электриков, которые производили ремонт ЛЭП. Суд принял в качестве достоверного доказательства заключение специалиста, оценившего стоимость ремонта автомобиля премиум-класса в сумму более полумиллиона рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото: Дзержинский районный суд