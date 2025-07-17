Происшествия

В Волгограде из-за забывчивой пенсионерки эвакуировали поликлинику №30

Происшествия 17.07.2025 10:51
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17.07.2025 10:51


17 июля в Дзержинском районе Волгограда была объявлена экстренная эвакуация поликлиники №30. Утром десятки пациентов, с открытия держащих место в очередях, вынуждены были покинуть помещения медицинского учреждения из-за террористической опасности.

- Нам толком никто ничего не объяснил. Сказали, нужно срочно выйти на улицу. Внутри не разрешили остаться даже сотрудникам. Вроде бы в коридоре обнаружили бесхозный подозрительный предмет. На место прибыли кинологи, — рассказала журналистам одна из пациенток.

Отметим, по информации собственных источников редакции, тревога оказалась ложной. Одна из пожилых посетительниц забыла в больнице свою сумку, что и привлекло внимание бдительных горожан.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»

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