



Волгоград сегодня, 17 июля, посетил первый заместитель Министра транспорта России Валентин Иванов. Как уже сообщало ИА «Высота 102», федеральный чиновник совершил поездку на скоростном трамвае от «Волгоград Арены» до станции Комсомольской и «на бумаге» ознакомился с основными дорожными проектами Волгоградского региона. Далее, по информации обладмина, Валентин Иванов отправился на юг Волгограда.





Первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин, глава Волгограда Владимир Марченко обсудили с заместителем министра вопросы модернизации общественного транспорта. Напомним, что обновление линии СТ стартовало в Волгограде в 2023 году. За два года в областном центре заменили почти 15 км путей в метротраме, а также обновили в 1,3 км путей в Центральном районе – от Краснознаменской до Глубокоовражной.

– Правительством Российской Федерации системно проводится работа по модернизации транспортной инфраструктуры, реализуются два национальных проекта «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни», и ключевые приоритеты здесь – это развитие общественного транспорта. Вот на примере Волгограда видим, насколько эффективно можно реализовывать развитие общественного транспорта: это системный подход, обновление парка, рост пассажиропотока, – отметил Валентин Иванов в ходе поездки.









Однако особое внимание в ходе своего визита Иванов уделил сегодня обходу Волгограда, побывав на стройплощадке. Здесь начальник Упрдор Москва – Волгоград Юрий Сорокин доложил ему, что готовность объекта составляет уже 83%. Сейчас на юге Волгограда возводятся три развязки, которые обеспечат выезд на федеральные трассы и на региональную автодорогу Волгоград – Котельниково – Сальск.

– Видим уже высокую степень готовности. Это будет комфортный выход на Элисту и в направлении Астрахани. Понимаем, что завершение объекта в этом году даст и новое развитие прилегающих территорий, и позволит транзитный трафик вывести из города, – сказал Валентин Иванов по итогам выездного совещания.





Напомним, что Волгоградская область является опорным регионом международного коридора «Север – Юг». С 2014 по 2024 годы на территории региона построены, реконструированы и отремонтированы порядка 4,8 тыс. км дорог. Работы на объектах общей протяженностью 387 км планируют выполнить в 2025 году.