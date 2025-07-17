Общество

Проехал на скоростном, посмотрел на дороги: Волгоград посетил замглавы Минтранса России

Общество 17.07.2025 19:40
0
17.07.2025 19:40


Волгоград сегодня, 17 июля, посетил первый заместитель Министра транспорта России Валентин Иванов. Как уже сообщало ИА «Высота 102», федеральный чиновник совершил поездку на скоростном трамвае от «Волгоград Арены» до станции Комсомольской и «на бумаге» ознакомился с основными дорожными проектами Волгоградского региона. Далее, по информации обладмина, Валентин Иванов отправился на юг Волгограда. 


Первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин, глава Волгограда Владимир Марченко обсудили с заместителем министра вопросы модернизации общественного транспорта. Напомним, что обновление линии СТ стартовало в Волгограде в 2023 году. За два года в областном центре заменили почти 15 км путей в метротраме, а также обновили в 1,3 км путей в Центральном районе – от Краснознаменской до Глубокоовражной.

– Правительством Российской Федерации системно проводится работа по модернизации транспортной инфраструктуры, реализуются два национальных проекта «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни», и ключевые приоритеты здесь – это развитие общественного транспорта. Вот на примере Волгограда видим, насколько эффективно можно реализовывать развитие общественного транспорта: это системный подход, обновление парка, рост пассажиропотока, – отметил Валентин Иванов в ходе поездки.



Однако особое внимание в ходе своего визита Иванов уделил сегодня обходу Волгограда, побывав на стройплощадке. Здесь начальник Упрдор Москва – Волгоград Юрий Сорокин доложил ему, что готовность объекта составляет уже 83%. Сейчас на юге Волгограда возводятся три развязки, которые обеспечат выезд на федеральные трассы и на региональную автодорогу Волгоград – Котельниково – Сальск.  

Видим уже высокую степень готовности. Это будет комфортный выход на Элисту и в направлении Астрахани. Понимаем, что завершение объекта в этом году даст и новое развитие прилегающих территорий, и позволит транзитный трафик вывести из города, – сказал Валентин Иванов по итогам выездного совещания.


Напомним, что Волгоградская область является опорным регионом международного коридора «Север – Юг». С 2014 по 2024 годы на территории региона построены, реконструированы и отремонтированы порядка 4,8 тыс. км дорог. Работы на объектах общей протяженностью 387 км планируют выполнить в 2025 году.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.07.2025 20:12
Общество 17.07.2025 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 18:30
Общество 17.07.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 17:48
Общество 17.07.2025 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 17:02
Общество 17.07.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 16:39
Общество 17.07.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 16:03
Общество 17.07.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 15:14
Общество 17.07.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 15:00
Общество 17.07.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 14:33
Общество 17.07.2025 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 14:11
Общество 17.07.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 13:29
Общество 17.07.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 13:28
Общество 17.07.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 11:06
Общество 17.07.2025 11:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.07.2025 10:42
Общество 17.07.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 10:37
Общество 17.07.2025 10:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:28
Нападение пса-«рецидивиста» на ребенка в Волгограде расследует СУСКСмотреть фотографии
20:12
Владимир Путин отметил госнаградами заводчан ВолгоградаСмотреть фотографии
19:40
Проехал на скоростном, посмотрел на дороги: Волгоград посетил замглавы Минтранса РоссииСмотреть фотографии
19:09
Директор аквапарка, в котором утонул ребенок, отпросился у суда на свободуСмотреть фотографии
18:30
ГАИ надеется достучаться до волгоградцев при помощи ИИСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
«Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок РФ по гандболу в Волгограде 23 августа Смотреть фотографии
17:48
Под Волгоградом неаккуратные электрики повредили электрокар TeslaСмотреть фотографии
17:02
«Счастливый пятак» начистили и вернули волгоградским студентам-медикамСмотреть фотографии
16:39
Замглавы Минтранса Иванов отправился в поездку на волгоградском трамваеСмотреть фотографии
16:03
Волжанину не удалось оспорить приговор за экстремистские комментарии в соцсетиСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде предприниматель при увольнении оставил трех работников без зарплатыСмотреть фотографии
15:14
Госдума приняла поправки о штрафах за поиск экстремистских материаловСмотреть фотографии
15:12
Россияне раскупили кондиционеры на фоне июльской жарыСмотреть фотографии
15:00
«По Волге - кролем»: волгоградец за 10 часов проплыл 42,2 км от ГЭС до ВДСКСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
«Больные дети не должны ходить в кафе»: в Волгограде туристку отчитали за посещение кафе с ребёнком-аутистомСмотреть фотографии
14:30
Волгоградский СК возбудил уголовное дело после избиения матери ветерана СВОСмотреть фотографии
14:11
Два российских электрокара пополнят автопарк волгоградского обладминаСмотреть фотографии
13:29
В Волгоградской области собрали почти 60 тыс. тонн капусты, лука и огурцовСмотреть фотографии
13:28
«Не допустил ни одной диверсии в Сталинграде»: улица и памятник генерал-лейтенанту Воронину появились в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:03
Бойца поп-ММА Рзаева, назвавшего соперника «русской свиньей», лишили гражданстваСмотреть фотографии
12:19
В Волжском осудят загулявшую мать, бросившую младенца в мусореСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области началась расчистка 15-километрового участка МедведицыСмотреть фотографии
11:50
BAZA: в Воронеже умер мужчина, спасавший собаку при атаке БПЛАСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде пройдет онлайн-забег ко Дню железнодорожникаСмотреть фотографии
10:51
В Волгограде из-за забывчивой пенсионерки эвакуировали поликлинику №30Смотреть фотографии
10:42
Памятник чекисту Воронину открыли в Волгограде в годовщину начала Сталинградской битвыСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области выросло число коллекторских организацийСмотреть фотографии
09:50
«Это было до мурашек»: хор священников из Пскова спел на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:42
В Волгограде три легковушки не поделили пр. МеталлурговСмотреть фотографии
09:21
В условиях аномальной жары надежность работы электросетей под контролем энергетиковСмотреть фотографии
 