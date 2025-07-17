«По Волге - кролем»: волгоградец за 10 часов проплыл 42,2 км от ГЭС до ВДСК







Волгоградец Сергей Бобрышев проплыл по Волге кролем 42,2 километра от ГЭС до Волго-Донского судоходного канала. Как сообщил V102.RU 36-летний спортсмен-любитель, он преодолел водный маршрут от Тракторозаводского района до Красноармейского в воскресенье, 13 июля.

- Ощущения невероятные. Я думал, что мне придется долго восстанавливаться. Однако был бодр и свеж. Мне очень понравилась вода, понравилась Волга. Я благодарен своим товарищам, которые меня сопровождали на лодке на протяжении всего пути. Я был в воде, а вот им было нелегко на 38-градусной жаре, - вспоминает Сергей.

Невероятный заплыв включал порядка 19 остановок и длился в общей сложности 10 часов. Маршрут пловца проходил вдоль левого берега Волги, так как по правому проходит фарватер для движения судов.





- Каждые 30 минут было питание. По правилам официальных стартов, когда идёт рядом сопровождение, то я не должен даже касаться лодки. Я брал пищу и принимал её в воде. Это специальные гели, творожные кексы с изюмом. Были еще бананы и бутерброды, но их есть в воде было неудобно, - рассказал спортсмен-любитель.

По словам Сергея, спорт для него - это любимое увлечение, которое было его в жизни всегда. Тренировки он успешно совмещает с основной работой бизнес-тренером по продажам и семьей. В 2019 году волгоградец увлекся триатлоном. Однако в этом виде спорта его ахиллесовой пятой было плавание. Тогда трудно было представить, что Сергей сможет проплыть в одиночку 42 километра!

- В феврале 2022 года, когда я готовился к триатлону, даже хотел всё бросить, так как 500 метров не мог проплыть. А потом начал заниматься с тренером и всё пошло, - рассказывает волгоградец. - Как-то мне друг сказал, что есть желание проплыть от ГЭС до памятника Ленину в Красноармейской. Я тогда подумал: «А почему бы и нет?».





12 июля у Сергея был запланирован старт в Санкт-Петербурге на дистанции 27 км. по Неве, но из-за погоды его отменили . Тогда волгоградец решился на заплыв по Волге. Друг, который подбросил Сергею эту мысль, и все время находился рядом в лодке сопровождения.





В ближайших планах Сергей - старт в Ростове-на-Дону в командной эстафете на короткой дистанции в 1,5 км.

- Моя задача - плыть, что я буду делать с удовольствием! - отмечает волгоградец.

Фото и видео из личного архива Сергея Бобрышева