Общество

«По Волге - кролем»: волгоградец за 10 часов проплыл 42,2 км от ГЭС до ВДСК

Общество 17.07.2025 15:00
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17.07.2025 15:00





Волгоградец Сергей Бобрышев проплыл по Волге кролем 42,2 километра от ГЭС до Волго-Донского судоходного канала. Как сообщил V102.RU 36-летний спортсмен-любитель, он преодолел водный маршрут от Тракторозаводского района до Красноармейского в воскресенье, 13 июля.  

- Ощущения невероятные. Я думал, что мне придется долго восстанавливаться. Однако был бодр и свеж. Мне очень понравилась вода, понравилась Волга. Я благодарен своим товарищам, которые меня сопровождали на лодке на протяжении всего пути. Я был в воде, а вот им было нелегко на 38-градусной жаре, - вспоминает Сергей.

Невероятный заплыв включал порядка 19 остановок и длился в общей сложности 10 часов. Маршрут пловца проходил вдоль левого берега Волги, так как по правому проходит фарватер для движения судов.


- Каждые 30 минут было питание. По правилам официальных стартов, когда идёт рядом сопровождение, то я не должен даже касаться лодки. Я брал пищу и принимал её в воде. Это специальные гели, творожные кексы с изюмом. Были еще бананы и бутерброды, но их есть в воде было неудобно, - рассказал спортсмен-любитель.   

По словам Сергея, спорт для него - это любимое увлечение, которое было его в жизни всегда. Тренировки он успешно совмещает с основной работой бизнес-тренером по продажам и семьей. В 2019 году волгоградец увлекся триатлоном. Однако в этом виде спорта его ахиллесовой пятой было плавание. Тогда трудно было представить, что Сергей сможет проплыть в одиночку 42 километра!

- В феврале 2022 года, когда я готовился к триатлону, даже хотел всё бросить, так как 500 метров не мог проплыть. А потом начал заниматься с тренером и всё пошло, - рассказывает волгоградец. - Как-то мне друг сказал, что есть желание проплыть от ГЭС до памятника Ленину в Красноармейской. Я тогда подумал: «А почему бы и нет?».


12 июля у Сергея был запланирован старт в Санкт-Петербурге на дистанции 27 км. по Неве, но из-за погоды его отменили . Тогда волгоградец решился на заплыв по Волге. Друг, который подбросил Сергею эту мысль, и все время находился рядом в лодке сопровождения.


В ближайших планах Сергей - старт в Ростове-на-Дону в командной эстафете на короткой дистанции в 1,5 км. 

- Моя задача - плыть, что я буду делать с удовольствием! - отмечает волгоградец.  

Фото и видео из личного архива Сергея Бобрышева

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