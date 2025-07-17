



Сегодня, 17 июля, на пленарном заседании Госдума приняла поправки о штрафе до 5 тысяч рублей за поиск в Интернете экстремистских материалов.

Напомним, авторы законодательной инициативы предложили дополнить КоАП статьей 13.53 «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Штраф за просмотр экстремистского контента с помощью VPN-сервисов для обычных граждан может составить от 3 до 5 тысяч рублей.

Также предлагается штрафовать за рекламу сервисов, с помощью которых можно попасть на «экстремистские» ресурсы. Санкции за это правонарушение: для граждан от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

В Совфеде ранее решили успокоить граждан, пояснив, что россиянам не будут грозить штрафы за вход в запрещенные соцсети или заблокированные ресурсы. Ответственность будет наступать только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Министерством юстиции в список экстремистских материалов по решению суда.