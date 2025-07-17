Волжанину не удалось оспорить приговор за экстремистские комментарии в соцсети





Волгоградский областной суд рассмотрел жалобу жителя Волжского Александра-Миродара Жерновникова на приговор местного городского суда. Мужчина обвинён в экстремизме за несколько агрессивных комментариев в социальной сети «ВКонтакте».

- На своей странице в социальной сети «Вконтакте», открытой для просмотра неограниченному количеству пользователей, разместил два комментария, содержащих призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, объединенных по признаку происхождения, национальности, - сообщили в пресс-службе объединённой пресс-службе судов.

Волжанину был вменен состав преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Ещё на этапе следствия вину в содеянном он признал. Приговором Волжского городского суда ему было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год и 1 месяц с удержанием 10% заработной платы.

Кроме того, фигуранту в течение 2 лет и 6 месяцев запрещалось размещать сообщения в интернете.

Отметим, мужчина с жёсткостью наказания не согласился, обжаловав приговор. Волгоградский областной суд доводы осуждённого не разделил, оставив приговор без изменения.