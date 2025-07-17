Общество

Волжанину не удалось оспорить приговор за экстремистские комментарии в соцсети

Общество 17.07.2025 16:03
0
17.07.2025 16:03


Волгоградский областной суд рассмотрел жалобу жителя Волжского Александра-Миродара Жерновникова на приговор местного городского суда. Мужчина обвинён в экстремизме за несколько агрессивных комментариев в социальной сети «ВКонтакте».

- На своей странице в социальной сети «Вконтакте», открытой для просмотра неограниченному количеству пользователей, разместил два комментария, содержащих призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, объединенных по признаку происхождения, национальности, - сообщили в пресс-службе объединённой пресс-службе судов.

Волжанину был вменен состав преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Ещё на этапе следствия вину в содеянном он признал. Приговором Волжского городского суда ему было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год и 1 месяц с удержанием 10% заработной платы.

Кроме того, фигуранту в течение 2 лет и 6 месяцев запрещалось размещать сообщения в интернете.

Отметим, мужчина с жёсткостью наказания не согласился, обжаловав приговор. Волгоградский областной суд доводы осуждённого не разделил, оставив приговор без изменения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.07.2025 17:48
Общество 17.07.2025 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 17:02
Общество 17.07.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 16:39
Общество 17.07.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 15:14
Общество 17.07.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 15:00
Общество 17.07.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 14:33
Общество 17.07.2025 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 14:11
Общество 17.07.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 13:29
Общество 17.07.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 13:28
Общество 17.07.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 11:06
Общество 17.07.2025 11:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.07.2025 10:42
Общество 17.07.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 10:37
Общество 17.07.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 09:50
Общество 17.07.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 08:07
Общество 17.07.2025 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2025 07:39
Общество 17.07.2025 07:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:17
«Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок РФ по гандболу в Волгограде 23 августа Смотреть фотографии
17:48
Под Волгоградом неаккуратные электрики повредили электрокар TeslaСмотреть фотографии
17:02
«Счастливый пятак» начистили и вернули волгоградским студентам-медикамСмотреть фотографии
16:39
Замглавы Минтранса Иванов отправился в поездку на волгоградском трамваеСмотреть фотографии
16:03
Волжанину не удалось оспорить приговор за экстремистские комментарии в соцсетиСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде предприниматель при увольнении оставил трех работников без зарплатыСмотреть фотографии
15:14
Госдума приняла поправки о штрафах за поиск экстремистских материаловСмотреть фотографии
15:12
Россияне раскупили кондиционеры на фоне июльской жарыСмотреть фотографии
15:00
«По Волге - кролем»: волгоградец за 10 часов проплыл 42,2 км от ГЭС до ВДСКСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
«Больные дети не должны ходить в кафе»: в Волгограде туристку отчитали за посещение кафе с ребёнком-аутистомСмотреть фотографии
14:30
Волгоградский СК возбудил уголовное дело после избиения матери ветерана СВОСмотреть фотографии
14:11
Два российских электрокара пополнят автопарк волгоградского обладминаСмотреть фотографии
13:29
В Волгоградской области собрали почти 60 тыс. тонн капусты, лука и огурцовСмотреть фотографии
13:28
«Не допустил ни одной диверсии в Сталинграде»: улица и памятник генерал-лейтенанту Воронину появились в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:03
Бойца поп-ММА Рзаева, назвавшего соперника «русской свиньей», лишили гражданстваСмотреть фотографии
12:19
В Волжском осудят загулявшую мать, бросившую младенца в мусореСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области началась расчистка 15-километрового участка МедведицыСмотреть фотографии
11:50
BAZA: в Воронеже умер мужчина, спасавший собаку при атаке БПЛАСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде пройдет онлайн-забег ко Дню железнодорожникаСмотреть фотографии
10:51
В Волгограде из-за забывчивой пенсионерки эвакуировали поликлинику №30Смотреть фотографии
10:42
Памятник чекисту Воронину открыли в Волгограде в годовщину начала Сталинградской битвыСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области выросло число коллекторских организацийСмотреть фотографии
09:50
«Это было до мурашек»: хор священников из Пскова спел на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:42
В Волгограде три легковушки не поделили пр. МеталлурговСмотреть фотографии
09:21
В условиях аномальной жары надежность работы электросетей под контролем энергетиковСмотреть фотографии
09:07
«Атмосфера – кайф»: волгоградский «Ротор» провел открытую тренировку перед сезоном  Смотреть фотографии
08:07
В Волгограде столовую обязали оборудовать туалет для обедающихСмотреть фотографии
07:39
Школьник обгорел, пытаясь повторить каскадёрский трюк на мопедеСмотреть фотографииCмотреть видео
07:26
В Волгограде появится должность спецпредставителя обладминистрацииСмотреть фотографии
06:27
За полгода животные покусали более 5,7 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
 