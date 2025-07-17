В Волгоградской области выросло число коллекторских организаций

Число профессиональных коллекторских организаций в Волгоградской области выросло до 15. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, включена организация ООО ПКО «Мирам».

- Таким образом, на данный момент на территории Волгоградской области зарегистрировано 15 профессиональных коллекторских организаций, - уточнили в ГУ ФССП России по региону.

Обязанность госконтроля за деятельностью коллекторов в России, как напомнили в ГУ ФССП, возложена на Федеральную службу судебных приставов. Граждане, у которых возникают претензии к работе коллекторских организаций, могут обратиться с заявлением в территориальное управление ФССП России.