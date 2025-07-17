ГАИ надеется достучаться до волгоградцев при помощи ИИ





В Волгограде Госавтоинспекция продолжает профилактическую работу, цель которой – снижение травматизма подростков на дорогах. Напомним, что с начала лета в регионе резко возросло количество ДТП с детьми, управляющими мототехникой. Чтобы донести наконец до волгоградских водителей мысль о том, что детям на мопедах не место, полицейские проводят рейды и даже привлекли к нейросеть. 17 июля ГАИ опубликовала ролик, созданный искусственным интеллектом.





В ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что видео было подготовлено совместно с Центром управления регионом Волгоградской области.

– Пилотный проект получился небольшой и будет первоначально использоваться в социальных сетях Волгоградской области, а также в муниципальных кинотеатрах. Впоследствии, возможности нейросети планируется использовать в большем объеме, создавая не только короткие клипы, но и формируя полноценные видеозаписи, рассчитанные на различные возрастные группы, – сообщили в пресс-службе Главка полиции.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области