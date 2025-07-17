Федеральные новости

Бойца поп-ММА Рзаева, назвавшего соперника «русской свиньей», лишили гражданства

Федеральные новости 17.07.2025 13:03
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17.07.2025 13:03


В Саратовской области российского гражданства лишился уроженец Азербайджана – боец поп-ММА Джавид Рзаев. Об этом сообщил военблогер Сергей Колясников со ссылкой на ФСБ, – передает ИА «СарИнформ».

По данным издания, летом 2024 года Рзаев оскорбил соперника на соревнованиях Hardcore FC в Дубае, назвав его «русской свиньей» и «сукой». Уже в августа Федерация бокса России пожизненно отстранила Рзаева от участия в соревнованиях.

По информации блогера Колясникова, сотрудники силового ведомства уже уведомили об аннулировании паспорта россиянина уроженца Азербайджана. Во время процедуры спортсмену заявили, что его действия создают угрозу национальной безопасности РФ. Это и послужило поводом для лишения его гражданства.

Фото: t.me/SergeyKolyasnikov

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