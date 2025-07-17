



Автопарк администрации Волгоградской области в ближайшее время пополнится двумя электрокарами российского производства. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 17 июля, соответствующий лот появился на сайте Госзаказов. На обновление гаража обладмина готовы потратить без малого 5 млн рублей.

Конкурс по отбору компании, которая продаст волгоградскому обладмину два автомобиля EVOLUTE i-PRO объявила Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области. По информации источников «Высоты 102», новый транспорт поступит в распоряжение органов исполвласти региона – машины будут предоставлять по заявкам комитетов и ведомств.

Отметим, что EVOLUTE i-PRO – это чисто российская разработка. В настоящее время производством данных автомобилей занимается завод в Липецкой области. Транспортные средства располагают электродвигателем, а запас хода составляет, согласно техническим характеристикам, чуть более 400 километров. По данным производителя, использовать автомобили этой марки предпочтительнее лишь в условиях города.

Начальная цена контракта, как заявлено на сайте госзаказов, составляет 4 941 722,22 рублей. Однако по итогам конкурса она может быть значительно снижена. Итоги аукциона будут подведены 28 июля.

В распоряжение чиновников обладмина новый транспорт, отличающийся бесшумных ходом и своей экологичностью, поступит в случае подписания договора уже до конца лета.