Памятник чекисту Воронину открыли в Волгограде в годовщину начала Сталинградской битвы





В Центральном районе Волгограда сегодня, 17 июля, в день 83-й годовщины начала Сталинградской битвы состоялось торжественное открытие памятника генерал-лейтенанту спецслужб, руководителю сталинградского УНКВД Александру Воронину. В торжественной церемонии в Городском саду приняли участие руководители силовых ведомств, представители администраций города и области. Почетными гостями мероприятия стали, конечно, ветераны органов безопасности и пограничной службы.

Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», на открытии памятника также присутствовала сегодня внучка Александра Воронина – Татьяна Пашкова.





Напомним, что с инициативой установки памятника Александру Ивановичу Воронину выступило Управление ФСБ России по Волгоградской области. Предложение поддержали депутаты Волгоградской городской думы.





Александр Иванович Воронин родился 12 января 1908 года в деревне Кожанка Муромского уезда Владимирской губернии. Там же в 1924 году он окончил советско-партийную школу. Будущий руководитель Сталинградского УНКВД начал свою трудовую деятельность смазчиком на фабрике стальных изделий, позже был секретарем комсомольской ячейки, а затем председателем волостного исполкома Вязнинского уезда, откуда был направлен на строительство Горьковского автозавода. Свою жизнь он мечтал посвятить автомобилестроению, однако в 1937 году его вызвали в Москву, где предложили службу в органах государственной безопасности.

После обучения в Центральной школе НКВД СССР в 1938 году, уже будучи майором госбезопасности Воронин был назначен начальником Сталинградского областного Управления НКВД. В октябре 1941 года в Сталинграде был создан городской комитет обороны, где чекисты областного управления под руководством Воронина занимались вопросами, связанными с обороной Сталинграда. Благодаря их усилиям было сформировано около 200 отрядов бойцов – истребителей танков, на всех промышленных объектах были созданы рабочие отряды самообороны. Во время войны сотрудники осуществляли правоохранительную, контрразведывательную и разведывательно-диверсионную деятельность, а также оказывали содействие в решении экономических задач и занимались организацией местной противовоздушной обороны.





Во время разработки операции «Уран» под началом Воронина чекисты проводили работу по дезинформации противника, а после окончания сражения ими же была налажена работа по разминированию города.

В 1944 году Александр Иванович был назначен начальником Управления госбезопасности по Львовской области, где на протяжении пяти лет он вел активную борьбу с украинскими националистами, терроризировавших местное население. С 1953 по 1956 год он также служил в Красноярске, где внес значительный вклад в укрепление кадрового состава КГБ.

С 1958 по 1961 год Воронин А.И. занимал должность старшего советника, а позже консультанта КГБ при Совете министров СССР в Албании. В 1962 году он также прослужил начальником УКГБ Брянской области, где в скором времени был уволен в запас в звании генерал-лейтенанта. Уже на пенсии Александр Иванович написал и издал книгу военный мемуаров «Щит и меч Сталинграда». За свою долгую службу Воронин был награжден орденом Красной Звезды, знаком «Заслуженный работник НКВД», орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени и 14 медалями.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области (архив), ИА «Высота 102»