Владимир Путин отметил госнаградами заводчан Волгограда





Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами 17 июля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в числе награжденных главой государства на этот раз оказались работники промышленных предприятий Волгограда.

Так, согласно указу Владимира Путина, за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Сергей Аносов - вальцовщик стана горячей прокатки АО «Корпорация Красный октябрь» и Андрей Максимов – сталевар электропечи АО «Корпорация Красный октябрь».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден Ярослав Дворецкий - начальник управления центра корпоративной безопасности ООО «ЛУКОЙЛ-Многофункциональный Центр Поддержки Бизнеса». Святослав Тырин – оператор технологических установок и начальник отдела ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Андрей Шпилька отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: пресс-служба Кремля