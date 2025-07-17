Федеральные новости

BAZA: в Воронеже умер мужчина, спасавший собаку при атаке БПЛА

Федеральные новости 17.07.2025 11:50
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17.07.2025 11:50


В Воронеже скончался местный житель, пострадавший при атаке украинскими беспилотниками 15 июля. Дрон, как сообщает BAZA, который врезался в автомобиль рядом с Арменом, был начинен поражающими элементами. Один из осколков попал в голову мужчине. 

– 56-летний Армен Хачетрян работал экспедитором и почти все заработанные деньги тратил на бездомных животных. Мужчина просто не мог пройти мимо нуждающихся кошек и собак. Первых собрал около 10 – все они жили вместе с ним, а вот собаку нашёл одну. Армен подобрал её на улице, когда её сбила машина. Мужчина потратил на операцию 30 тысяч рублей, собаку подняли на ноги, и Армен решил оставить её у себя. Вместе с голубем, которого тоже подобрал на улице. Пёс жил на лоджии во второй квартире, и, когда по городу начали прилетать беспилотники, Армен испугался за друга — из-за ударов везде вылетали окна, осколки могли попасть в пса. Мужчина выбежал на улицу, и в этот момент один из дронов угодил в машину рядом с ним. БПЛА был начинён поражающими элементами: осколок попал Армену в голову, – сообщает интернет-издание. 

Уточняется, что Армен Хачетрян прожил после ранения сутки.

В настоящее время волонтеры планируют забрать питомцев, которых приютил мужчина, чтобы затем пристроить в добрые руки. Супруга Армена, пишет BAZA, после трагедии не  в состоянии обеспечить уход за ними.  

Фото: bazabazon / t.me

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