Общество

Громкий звук напугал жителей северных районов Волгограда и области

Общество 18.07.2025 07:50
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18.07.2025 07:50


Жители северных районов Волгограда, а также Городищенского, Среднеахтубинского, Иловлинского районов Волгоградской области обсуждают в социальных сетях громкий звук, который разбудил их около полуночи накануне. 

По сообщению волгоградцев, в некоторых домах при этом звуковом «взрыве» даже затряслись окна. 

– И что это было? Бахнуло так, что окна затряслись в СНТ «Мичуринец 2» и сигнализация на машинах сработала. Говорят, что и в Пичуге слышно было, – пишут встревоженные жители региона. 

Однозначного ответа волгоградцы в обсуждениях не нашли. Некоторые телеграм-каналы со ссылкой на экстренные службы сообщили, что, вероятнее всего, звук связан с пролетом сверхзвукового самолета и даже опубликовали видео в качестве примера, на котором при пролете такого самолета зафиксирован схожий звук.

Отметим, что по данным ЕДДС, каких-либо происшествий в Волгограде и перечисленных районах не зафиксировано. 

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