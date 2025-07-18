Громкий звук напугал жителей северных районов Волгограда и области





Жители северных районов Волгограда, а также Городищенского, Среднеахтубинского, Иловлинского районов Волгоградской области обсуждают в социальных сетях громкий звук, который разбудил их около полуночи накануне.

По сообщению волгоградцев, в некоторых домах при этом звуковом «взрыве» даже затряслись окна.

– И что это было? Бахнуло так, что окна затряслись в СНТ «Мичуринец 2» и сигнализация на машинах сработала. Говорят, что и в Пичуге слышно было, – пишут встревоженные жители региона.

Однозначного ответа волгоградцы в обсуждениях не нашли. Некоторые телеграм-каналы со ссылкой на экстренные службы сообщили, что, вероятнее всего, звук связан с пролетом сверхзвукового самолета и даже опубликовали видео в качестве примера, на котором при пролете такого самолета зафиксирован схожий звук.

Отметим, что по данным ЕДДС, каких-либо происшествий в Волгограде и перечисленных районах не зафиксировано.