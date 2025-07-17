В Волгограде пройдет онлайн-забег ко Дню железнодорожника

Общество 17.07.2025 11:06
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17.07.2025 11:06
Благотворительный забег в честь Дня железнодорожника «Достигая цели!» состоится с 15 июля по 31 августа в онлайн-формате. Принять в нем участие могут все желающие, в том числе жители Волгоградской области, сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Все средства от участия в забеге поступят в благотворительный фонд на курс индивидуальной реабилитации Артема Сармашова из Волгограда. Ему поставлен диагноз спинально-мышечной атрофии. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», мальчик уже получил «укол жизни» – самый дорогой в мире препарат для больных редким генетическим заболеванием, сейчас ему требуется продолжение лечения и реабилитации.
Для участия нужно выбрать дистанцию и оплатить регистрационный взнос на странице забега. Здесь же можно получить необходимую информацию. Для тех, кто не может принять участие в мероприятии, но хочет помочь Артему, предусмотрена такая возможность в категории «Не бегу, но помогаю».
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