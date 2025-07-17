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Россияне раскупили кондиционеры на фоне июльской жары

Телеком 17.07.2025 15:12
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17.07.2025 15:12


Аномальная температура воздуха в ряде регионов России вызвала рекордный спрос на климатическую технику. В текущем году с начала мая по середину июля на маркетплейсах было зафиксировано на 20% больше заказов, чем годом ранее. Рекордсменами по росту стали сплит-системы — количество их заказов выросло в 3,2 раза.Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов».
С начала лета текущего года продажи техники для охлаждения помещений на маркетплейсах то шли вверх, то снижались, и 28 июня на фоне похолодания достигли минимальных значений. Однако всего через две недели, 11 июля, они вышли на пиковые показатели: количество проданного оборудования в этот день оказалось вдвое выше в сравнении с 1 июня и подскочило сразу в 4 раза относительно конца июня.
В целом же продажи климатической техники ощутимо выросли в сравнении с прошлым годом. Так, общий рост заказов в категории в период с 1 мая по 14 июля относительно аналогичного периода прошлого года составил 20%. Активнее всего за год выросли сплит-системы: заказов стало больше в 3,2 раза. Кондиционеры покупают на 27% чаще, а мини-кондиционеры – на 5%, при том что заказы в подкатегории товаров «Кондиционеры и сплит-системы» остаются самыми многочисленными. Из более недорогих категорий заметен рост спроса на вентиляторы: с 1 мая по 14 июля он был на треть выше, чем в тот же период прошлого года.
Любопытно, что, несмотря на летний сезон, в этом году вырос спрос и на обогреватели и тепловентиляторы. Так, с начала мая по середину июля на маркетплейсах заказали на 53% больше техники для обогрева помещений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отчасти это объясняется аномально холодными днями в майские праздники и на рубеже июня-июля, однако пик спроса в оба года пришёлся только на первую декаду мая.
При этом начиная с конца мая средние цены на климатическую технику шли вниз. За прошедший месяц они упали на 22%. Вентиляторы на пике спроса 10 июля оказались на 51% дешевле в сравнении с началом года, когда продажи были практически нулевыми.А вот в случае с обогревателями и тепловентиляторами ситуация обратная: при снижении спроса в летние месяцы этого года цены идут вверх.
Фото: МегаФон
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