Нападение пса-«рецидивиста» на ребенка в Волгограде расследует СУСК

В Волгограде домашний пес покусал девочку в поселке Ангарском. По данному факту глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

– В июле текущего года в микрорайоне Ангарском агрессивная собака, находившаяся на самовыгуле без намордника, набросилась на девочку, укусив за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, – говорится в официальном сообщении Информационного центра СК России.

Также здесь отмечают, что ранее та же собака уже нападала на другого ребенка. Однако обращения родителей пострадавших детей в компетентные органы результатов не принесли.

Сегодня следственное управление запросило материалы процессуальной проверки в органах внутренних дел. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

– Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, – сообщают в ИЦ СКР.

Фото: shedevrum.ai