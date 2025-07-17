



В Волгограде сегодня, 17 июля, с рабочим визитом находится Первый заместитель Министра транспорта РФ Валентин Иванов. Как сообщает ИА «Высота 102», в разгар дня федеральный чиновник в сопровождении представителей администрации Волгограда и Волгоградской области отправился в поездку на скоростном трамвае.

На остановке скоростного трамвая – около стадиона «Волгоград Арена» – Валентина Иванова волгоградские чиновники познакомили с реализацией мероприятий в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в также рассказали об обновлении общественного транспорта, строительстве ключевых дорожных объектов в регионе. По такому случаю здесь заранее установили информационные стенды.





После знакомства с теорией Валентин Иванов проследовал в вагон скоростного трамвая и отправился по маршруту СТ в сторону Ельшанки.





В течение дня, сообщает ИА «Высота 102», замминистра планирует проинспектировать и дорожные объекты на территории региона.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»