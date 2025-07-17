«Не допустил ни одной диверсии в Сталинграде»: улица и памятник генерал-лейтенанту Воронину появились в центре Волгограда





Сегодня, 17 июля, в Городском саду в Центральном районе Волгограда в день 83-й годовщины начала Сталинградской битвы прошло торжественное открытие памятника генерал-лейтенанту спецслужб, руководителю сталинградского УНКВД Александру Воронину.

Памятное для всех горожан событие запечатлел фотокорреспондент ИА «Высота 102».









В торжественной церемонии приняли участие руководители всех силовых ведомств, представители администрации города и области, а также учащиеся образовательного учреждения имени 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД. Открывала памятник сегодня также внучка Александра Воронина – Татьяна Пашкова. Она приехала в Волгоград по такому случаю из Москвы. Как призналась родственница генерал-лейтенанта, событие стало для нее неожиданным, но светлым праздником.

По словам Татьяны Викторовны, в семье не принято было говорить о том, кем был ее дед Александр Воронин. Будучи ребенком, она росла с мыслью, что дедушка работал геологом-разведчиком.





– Дедушка был очень добрый, это можно было заметить по его глазам. Поскольку он занимал серьезную должность, он всегда был скрытен во всем, что касалось его работы. Он всегда мне говорил, что работает геологом-разведчиком. Но семейная конспирологическая легенда провалилась на ранних стадиях моего воспитания, – призналась Татьяна Пашкова.

С инициативой увековечить память знаменитого сталинградского чекиста выступил Совет ветеранов органов безопасности и пограничной службы региона, отмечая заслуги Александра Воронина перед страной и жителями военного Сталинграда.





По мнению председателя Совета ветеранов органов безопасности и пограничной службы региона Анатолия Цыбина, открытие памятника стало значимым событием не только для всех жителей региона, но и в целом для истории. Долгие годы информация о подвигах Александра Воронина была засекречена. Сегодня волгоградцы наконец могут узнать больше о его подвигах.





– До псих пор многие имена остаются засекреченными. И те операции, которые проводились, также до сих пор являются секретными. К 80-летию Победы часть материалов была рассекречена, и мы первые, кто смог с ними ознакомиться. Прежде всего, хочется отметить огромный вклад в победу в Сталинградской битве Александра Ивановича Воронина. На всех этапах этого кровопролитного сражения он играл важнейшую роль. Он – тот человек, который занимался мобилизацией жителей и всех трудящихся сталинградцев. Благодаря ему, за весь период битвы не было осуществлено ни одной диверсии со стороны немецких захватчиков, которые планировали взорвать наш тракторный завод и судоверфь. Поэтому мы выступили за увековечение такой легендарной для региона и всей страны личности, – поделился председатель общественной организации.

Помимо открытия бюста, именем Александра Воронина сегодня официально назвали в Волгограде участок улицы Глубокоовражной в границах улиц Краснозаменской и Володарского.





Александр Воронин возглавил Сталинградское УНКВД после обучения в Центральной школе НКВД СССР в 1938 году. В октябре 1941 года в Сталинграде был создан городской комитет обороны, где чекисты областного управления под руководством Воронина занимались вопросами, связанными с обороной Сталинграда. Благодаря их усилиям было сформировано около 200 отрядов бойцов – истребителей танков, на всех промышленных объектах были созданы рабочие отряды самообороны. Во время войны сотрудники осуществляли правоохранительную, контрразведывательную и разведывательно-диверсионную деятельность, а также оказывали содействие в решении экономических задач и занимались организацией местной противовоздушной обороны.

Во время разработки операции «Уран» под началом Воронина чекисты проводили работу по дезинформации противника, а после окончания сражения ими же была налажена работа по разминированию города.









Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»