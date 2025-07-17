«Больные дети не должны ходить в кафе»: в Волгограде туристку отчитали за посещение кафе с ребёнком-аутистом





В Волгограде разгорается скандал после посещения кафе «Жар Пицца» на пр. Ленина писательницей Эвелиной Азаевой. По словам женщины, в областном центре она оказалась в вместе с дочкой проездом на пути из Ейска в Питер и решила зайти в точку общепита, чтобы купить еду. Однако, как утверждает туристка, им здесь оказались не рады.

- Рано утром пришли в кафе, к открытию, в 8 часов, полчаса ждали, зашли в пустое кафе (одна посетительница только была). Я посадила дочку на кожаную скамью длинную ждать заказа, и пошла заказывать. Вижу, мой ребенок прилег на сиденье (устала, едем тремя видами транспорта, жарко), то есть свалилась, а ноги на полу, к ней подошла сотрудница (уборщица?), и стала отчитывать, - рассказала Эвелина Азаева.

По словам матери, она попыталась объяснить, что у дочки аутизм. К тому же ребёнок устал от дороги, а в кафе сейчас никого нет, и чужое место она не занимает. Однако, согласно расскажу Азаевой, далее последовал ответ, который ее обескуражил.

- «Больные дети не должны ходить в кафе», - заявила дама. «А где им есть?» - спросила я. Она ответила: «Больные дети не должны вообще быть в общественных местах». «А где они должны быть?» - «С врачами». Когда я попросила ее повторить эти слова на видео, она показала средний палец и с гордо поднятой головой ушла, - продолжает писательница.

На своей странице в социальной сети Азаева сообщает, что к конфликту спустя какое-то время подключилась менеджер, однако разрешить ситуацию так и не удалось. Семье не принесли извинений.

- Наше общество далеко продвинулось в отношении к инвалидам. Большинство людей сочувствуют и помогают. Но тем не менее почти все мамы сталкивались с дискриминацией из-за диагноза ребенка, - продолжила Эвелина Азаева.

Женщина призналась, что это уже второй случай за три года, когда её дочке отказывают в нормальном обслуживании в общественных местах.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в компанию «Жар Пицца» с просьбой прокомментировать инцидент. В организации пообещали предоставить журналистам официальный комментарий заведующего кафе, однако на момент публикации представители организации с редакцией на связь так и не вышли.

Фото: панорама сервиса «Яндекс.Карты»