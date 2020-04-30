Расследования

Власти Волжского отказались от строительства детского сада из-за коронавируса

Расследования 30.04.2020 11:24
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30.04.2020 11:24


Многострадальная история со строительством детского сада в поселке Металлург в  Волжском завершилась на неожиданной ноте. Как сообщает ИА «Высота 102», управление капитального строительства администрации Волжского отменило определение поставщика по результатам электронного аукциона, победителем которого было признано ООО "Эльмонт". Объяснили это в мэрии возникновением обстоятельств непреодолимой силы, связанных с ограничительными мероприятиями из-за распространения коронавируса. В частности, в решении об отмене поставщика говорится, что из-за режима самоизоляции не допускается скопление более десяти человек, а также приостанавливается осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа. Кроме того, сообщается, что в складывающейся ситуации комитетом строительства Волгоградской области «приостановлено финансирование строительство детского сада из-за недопущения срыва срока реализации нацпроекта «Демография».
Напомним, с этой стройкой с самого начала «что-то пошло не так». Земляные работы, не прописанные в документах, по факту начали выполнять еще на этапе объявления аукциона. Находившиеся на месте строители рассказали журналистам, что к этому объекту может иметь отношение компания «Каспий». По удивительному совпадению организация с таким же названием, действительно, приняла  участие в торгах. Правда, конкурсная комиссия в итоге отстранила фирму от участия ввиду отсутствия необходимых документов. В результате победителем аукциона признали ООО "Взлет-А". 
В Волгоградское УФАС также поступали жалобы на победителя аукциона, однако антимонопольный орган признал их необоснованными и пришел к выводу, что торги были конкурентными, так как начальную стоимость со 149,3 миллионов рублей удалось снизить до 138,3 миллиона рублей. Тогда руководитель волгоградского УФАС Роман Лучников заявил, что ситуация все равно выглядит странной и не исключил, что точку в этом деле ставить рано. Так все и случилось. Хотя право на строительство детского сада получило ООО "Эльмонт", предложившее цену в 139,8 миллиона рублей,  приступить к строительству детского сада в конечном итоге так и не удалось. 
Напомним, дошкольное учреждение  на 120 мест на улице Иртышской, 16 в Волжском должны были начать строить в марте, а сдать в эксплуатацию до 1 декабря 2020 года. Новость об отмене стройки, наверняка, огорчит жителей поселка Металлург, которые давно просили власти построить здесь детский сад. 

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