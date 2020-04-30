Экономика

Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в праздничные дни в мае

Экономика 30.04.2020 11:03 Новости компаний
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30.04.2020 11:03 Новости компаний


Сбербанк сообщает о графике работы своих отделений в праздничные дни в мае.
30 апреля и 8 мая офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать в обычном режиме с сокращением на один час.
С 5 по 7 мая, а также 11 мая будут работать в обычном режиме с учетом территориальных особенностей и производственного календаря, со списком офисов можно ознакомиться на сайте банка.
9 мая – выходной день во всех офисах Волгоградской области.
С 1 по 4 мая и 10 мая будут работать дежурные офисы банка, со списком дежурных офисов можно ознакомиться на сайте.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
В банке обращают внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.
Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.
График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:
 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).
Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

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