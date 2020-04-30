Экономика 30.04.2020 11:03 Новости компаний
0
30.04.2020 11:03 Новости компаний
Сбербанк сообщает о графике работы своих отделений в праздничные дни в мае.
30 апреля и 8 мая офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать в обычном режиме с сокращением на один час.
С 5 по 7 мая, а также 11 мая будут работать в обычном режиме с учетом территориальных особенностей и производственного календаря, со списком офисов можно ознакомиться на сайте банка.
9 мая – выходной день во всех офисах Волгоградской области.
С 1 по 4 мая и 10 мая будут работать дежурные офисы банка, со списком дежурных офисов можно ознакомиться на сайте.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
В банке обращают внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.
Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.
График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:
• 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
• 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
• 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).
Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.
Реклама
Верь в меня, я – «автомастер!»: как не попасть в руки к непрофессионалу30.04.2020 14:17
Экономика 30.04.2020 14:17
Юрий Чехов: «А дальше будет самое интересное!»30.04.2020 13:59
Экономика 30.04.2020 13:59
Техника Ростсельмаш: объемы больше – цены ниже30.04.2020 11:59
Экономика 30.04.2020 11:59
ГК «Волгострой» запустила антивирусные акции30.04.2020 08:25
Экономика 30.04.2020 08:25
Есть ли у вас план?: замов губернатора Волгоградской области привлекают к спасению деловой жизни29.04.2020 16:52
Экономика 29.04.2020 16:52
Банки в Волгограде одобрили меньше половины заявок на отсрочки по кредитам29.04.2020 15:54
Экономика 29.04.2020 15:54
Ростсельмаш премирует лучших операторов своей техники легковыми автомобилями29.04.2020 10:39
Экономика 29.04.2020 10:39
Для бизнеса Волгограда подготовили дополнительные меры поддержки28.04.2020 18:05
Экономика 28.04.2020 18:05
Банк «Открытие» за 1 квартал 2020 года заработал 2,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ28.04.2020 16:09
Экономика 28.04.2020 16:09
Объемы производства на Волгоградском алюминиевом заводе сохраняются на уровне 4 квартала минувшего года28.04.2020 14:16
Экономика 28.04.2020 14:16
Новый фунгицид поможет раскрыть потенциал поля28.04.2020 11:06
Экономика 28.04.2020 11:06
Мэрия Волгограда берет еще один миллиард для перекредитования27.04.2020 19:12
Экономика 27.04.2020 19:12
Навсегда в наших сердцах В.И. Грайфер…27.04.2020 16:59
Экономика 27.04.2020 16:59
У жителей Волгоградской области подсчитали накопления на банковских счетах27.04.2020 12:38
Экономика 27.04.2020 12:38
Банк «Открытие» запускает ипотеку по ставке 6,25%27.04.2020 11:47
Экономика 27.04.2020 11:47
Реклама