



Сбербанк сообщает о графике работы своих отделений в праздничные дни в мае.

30 апреля и 8 мая офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать в обычном режиме с сокращением на один час.

С 5 по 7 мая, а также 11 мая будут работать в обычном режиме с учетом территориальных особенностей и производственного календаря, со списком офисов можно ознакомиться на сайте банка.

9 мая – выходной день во всех офисах Волгоградской области.

С 1 по 4 мая и 10 мая будут работать дежурные офисы банка, со списком дежурных офисов можно ознакомиться на сайте.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

В банке обращают внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

• 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

• 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

• 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).