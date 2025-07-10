Налоговые долги начнут взыскивать осенью без решения суда

Внесудебный порядок взыскания налоговых долгов для физических лиц хотят ввести в России с ноября 2025 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Известия», это может коснуться 4,5 млн россиян. Правительственная комиссия на этой неделе одобрила такую инициативу ко второму чтению законопроекта об упрощенном порядке.

Известно, что такой порядок будет действовать во всех субъектах России, в том числе и в Волгоградской области. Налоговая будет уведомлять должников через сайт Госуслуг, личный кабинет налогоплательщика или заказным письмом. В течение месяца можно подать возражения. В противном случае, если реакции от должника не последует, то деньги спишут автоматически с его счетов.

Если сбережений для покрытия задолженности будет недостаточно, то тогда ФНС обратится к приставам за помощью по взысканию всей суммы долга за счет имущества.

Отмечается, что это нововведение разгрузит суды и сэкономит бюджетные деньги.