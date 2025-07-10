Экономика

Налоговые долги начнут взыскивать осенью без решения суда

Экономика 10.07.2025 13:08
0
10.07.2025 13:08


Внесудебный порядок взыскания налоговых долгов для физических лиц хотят ввести в России с ноября 2025 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Известия», это может коснуться 4,5 млн россиян. Правительственная комиссия на этой неделе одобрила такую инициативу ко второму чтению законопроекта об упрощенном порядке.

Известно, что такой порядок будет действовать во всех субъектах России, в том числе и в Волгоградской области. Налоговая будет уведомлять должников через сайт Госуслуг, личный кабинет налогоплательщика или заказным письмом. В течение месяца можно подать возражения. В противном случае, если реакции от должника не последует, то деньги спишут автоматически с его счетов. 

Если сбережений для покрытия задолженности будет недостаточно, то тогда ФНС обратится к приставам за помощью по взысканию всей суммы долга за счет имущества. 

Отмечается, что это нововведение разгрузит суды и сэкономит бюджетные деньги.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
10.07.2025 12:52
Экономика 10.07.2025 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.07.2025 08:46
Экономика 10.07.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.07.2025 16:00
Экономика 08.07.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.07.2025 14:52
Экономика 08.07.2025 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2025 10:54
Экономика 08.07.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.07.2025 10:52
Экономика 07.07.2025 10:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.07.2025 14:54
Экономика 06.07.2025 14:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.07.2025 21:20
Экономика 04.07.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.07.2025 09:58
Экономика 03.07.2025 09:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.07.2025 09:52
Экономика 03.07.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.07.2025 06:21
Экономика 03.07.2025 06:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.07.2025 21:42
Экономика 02.07.2025 21:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.07.2025 18:01
Экономика 02.07.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.07.2025 13:33
Экономика 02.07.2025 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2025 12:19
Экономика 01.07.2025 12:19
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:30
Жители Дубовки четвертые сутки живут без воды в 40-градусную жаруСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде врачи СМП №25 борются за жизнь водителя сгоревшего кранаСмотреть фотографии
14:57
В Камышине обрушился гараж после взрыва газового баллона, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:07
Под Волгоградом фермер захламил пластиком и шифером 2,5 сотки землиСмотреть фотографии
14:06
МЧС предупредило волгоградцев о 41-градусной жареСмотреть фотографии
13:46
«Торпедо» исключено из РПЛ после задержания волгоградского арбитра Богдана ГоловкоСмотреть фотографии
13:32
На детской железной дороге в Волгограде прошел профилактический рейдСмотреть фотографии
13:08
Налоговые долги начнут взыскивать осенью без решения судаСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде очевидцы засняли горящий кран на ул. 50 лет ОктябряСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отмечает день рожденияСмотреть фотографии
12:11
В Волгоградской области введён жёлтый уровень погодной опасности из-за суховеяСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде из-за ДТП изменено движение трамваев №12Смотреть фотографии
11:44
Судил убийц и чиновников: в Волгограде проводили в почетную отставку судью ЕромасоваСмотреть фотографии
11:32
УФСБ пресекло в Волгоградской области 178 случаев утечек гостайныСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде задержали мужчину, забившего до смерти сожителя материСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде Андрей Бочаров анонсировал благоустройство пруда в парке Героев-лётчиковСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде попало на видео столкновение «Газели» с иномаркой на шоссе АвиаторовСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
Эксклюзив ИА «Высота 102»: журналисты побывали в оживающем «Доме печати» и узнали о его будущемСмотреть фотографии
10:06
Волгоградскую область к концу недели накроет жара до +40ºСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде напротив здания ФСБ готовятся открыть бюст генералу ВоронинуСмотреть фотографии
09:53
Под Волгоградом члена сейсмической экспедиции убило токомСмотреть фотографии
09:29
Два комбайна сгорели в разгар уборки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:05
В волгоградской энергокомпании опровергли мифы об интеллектуальных приборах учетаСмотреть фотографии
08:46
Статистики посчитали, как в рублях изменилась плата за ЖКУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:17
Пассажир загоревшейся в ДТП «Приоры» погиб под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
07:23
В Волгограде до октября продлят антитеррористическую защиту мостов и путепроводовСмотреть фотографии
21:50
Почти все марки бензина подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:27
Массовую эвакуацию авто устроила полиция в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:15
В ФАС России предложили способ стабилизации цен на бензинСмотреть фотографии
20:46
В Волжском злостный нарушитель ПДД собрал коллекцию штрафов на 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
 