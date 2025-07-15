



В Волгоградской области опубликован проект постановления, устанавливающий новые квоты для охотников. До 1 августа 2026 года на территории региона в общей сложности могут быть убиты 4,3 тыс. животных.

Согласно тексту документа, наибольшая квота выделяется на косулю сибирскую – 3793 особи или 13,5% от общей численности этого вида на территории региона. Следом идут квоты на отстрел барсука – 330 особей (5,6%), лося – 177 (5,1%), благородного оленя – 36 (4,5%) и пятнистого оленя 9 (4,2%).

Отметим, в случае утверждения новые лимиты начнут действовать с 1 августа 2025 года.